Emily, la nena que pelea contra la leucemia y sueña con salvar su vida en Singapur: "Bajar los brazos ahora no es una opción"

La mamá de Emily explicó que unos amigos de la familia iniciaron una búsqueda de alguna posibilidad para su hija y llegaron a dar con un ensayo clínico que se está haciendo en algunos hospitales de vanguardia en el mundo. "Este ensayo se utiliza en pacientes que tienen características muy particulares, como es el caso de Emily", agregó con esperanza.

De la mayoría de estos hospitales no recibieron respuestas o, en algunos casos, implicaban muchos protocolos: tiempo, visas y dinero que se hace imposible de resolver en corto plazo. Sorpresivamente, les llegó una respuesta desde Singapur. Allí, una doctora, junto a su equipo, está dispuesta a atender el caso de Emily. Luego de la primera entrevista que incluyó a la médica de Emy, se les propuso “combatir la enfermedad a través de un receptor presente en los glóbulos blancos malignos (blastos)”, que aparentemente tiene sus riesgos.

La decisión quedó en manos de la familia. Su madre reconoció que "la opción de viajar es muy compleja y arriesgada, teniendo en cuenta el estado de Emy. Como padres entendemos que lo mejor será programar un viaje lo antes posible rumbo a Singapur. Decidimos como familia intentar de nuevo este desafío, aún mayor que el de España, ya que no sabemos el idioma y queda del otro lado del mundo”, explicó.

Emily y su familia viajaron a Singapur con la esperanza de salvar su vida.

El panorama no es fácil, pero la familia no pierde el optimismo. “Emily ha luchado tanto y ha superado tanto que bajar los brazos ahora no es una opción”, escribió su mamá.

“Estamos programando viajar lo más pronto posible, confiando que Dios (por alguna razón incomprensible y fuera de nuestros planes humanos) abrirá el camino. Estamos organizándonos para ver la forma de enfrentar los gastos que tendremos. Al ser este tratamiento un ensayo, no tiene un costo tan elevado como el de España. Pronto compartiremos más detalles. Gracias a todos por sus oraciones y sus palabras de aliento”.

Cómo colaborar con Emily