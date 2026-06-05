La última aparición pública del Indio Solari: el conmovedor mensaje que dejó antes de morir

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Las palabras fueron recibidas con una ovación tanto dentro del auditorio como entre los cientos de seguidores que siguieron el acto desde Plaza Houssay. Con el paso de las semanas, ese mensaje terminó convirtiéndose en el último testimonio público del artista antes de su muerte.

El homenaje de la UBA que quedó marcado por la emoción

La ceremonia fue encabezada por el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, quienes destacaron la trascendencia cultural de Solari y el impacto de su obra en varias generaciones.

En representación del músico estuvo Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien recibió el diploma y la medalla en nombre del artista. Además, participó de un concierto homenaje que cerró una jornada cargada de emoción.

El reconocimiento fue seguido en vivo por miles de personas y se transformó en uno de los homenajes institucionales más importantes que recibió el cantante en vida.

Captura Las últimas palabras del Indio Solari. (Foto: redes sociales)

Por qué la UBA le otorgó el Doctorado Honoris Causa

La decisión había sido aprobada por el Consejo Superior de la universidad a fines de 2025. En los fundamentos, la UBA destacó la originalidad artística de Solari, la profundidad de sus letras y su enorme influencia en la cultura argentina.

Desde la institución señalaron que su obra trascendió el ámbito musical para convertirse en un fenómeno social y cultural único. También remarcaron la potencia poética de sus composiciones y la relación construida con su público a lo largo de más de cinco décadas.

La última etapa de la vida del Indio Solari

El músico había revelado públicamente en 2016 que padecía Parkinson. Un año más tarde ofreció su último recital masivo y se alejó definitivamente de los escenarios.

Sin embargo, nunca dejó de producir música ni de mantener contacto con sus seguidores a través de lanzamientos discográficos, entrevistas esporádicas y proyectos audiovisuales. Su último álbum de estudio, El ruiseñor, el amor y la muerte, publicado en 2018, confirmó que seguía siendo una de las figuras más influyentes del rock en español.

La distinción de la UBA terminó siendo también una celebración de ese legado. Con el paso de los días, y tras conocerse su fallecimiento, aquel mensaje de agradecimiento quedó resignificado como una despedida inesperada de uno de los artistas más importantes de la historia argentina.