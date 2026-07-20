El detalle que más impactó a Wanda Nara en medio de la angustia por el robo que sufrieron sus hijos en Italia

Lo cierto es que tras ese angustiante aviso, Wanda Nara compartió otro mensaje ya más aliviada al pasar ese dramático momento donde indicó que las cámaras de seguridad de su casa funcionaban y registraron lo sucedido.

Además, destacó el valor de sus hijos y su madre para afrontar esa situación límite: "Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos", comenzó.

"Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", continuó la mediática.

"Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren!", pidió Wanda por la detención de los autores del robo.

Y cerró destacando a su madre Nora Colosimo y sin prestarle importancia a los objetos que se llevaron de la casa, priorizando que su familia se encontraba bien: "Un especial gracias a mi mamá, que es la mejor abuela que pueden tener siempre con nosotros. Lo material se recupera".

Wanda Nara y Pampita juntas: la sopresiva foto en la final del Mundial 2026

Wanda Nara compartió una foto junto a su hermana Zaira Nara y Pampita desde la final del Mundial 2026 de Argentina frente a España que sacudió las redes.

En las tribunas de Nueva Jersey, la presencia de distintas figuras del espectáculo también acaparó las miradas y una de las imágenes más comentadas tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Zaira Nara y Pampita.

Wanda fue quien compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se las vio juntas disfrutando de la previa del encuentro: las tres posaron sonrientes desde el estadio tomando una gaseosa ante las altas temperaturas, en una postal que rápidamente comenzó a viralizarse.

La foto llamó especialmente la atención porque no es frecuente ver a Wanda Nara y Pampita compartiendo una imagen en un evento de estas características, lo que hizo que la postal se multiplicara rápidamente en las redes sociales.