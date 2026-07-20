A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SUSTO

El detalle que más impactó a Wanda Nara en medio de la angustia por el robo que sufrieron sus hijos en Italia

Tras el susto por el robo en su casa de Milán, Wanda Nara compartió un nuevo mensaje con las últimas novedades de lo sucedido.

20 jul 2026, 10:30
Banner seguínos en google Primicias Ya
El detalle que más impactó a Wanda Nara en medio de la angustia por el robo que sufrieron sus hijos en Italia

El detalle que más impactó a Wanda Nara en medio de la angustia por el robo que sufrieron sus hijos en Italia

El detalle que más impactó a Wanda Nara en medio de la angustia por el robo que sufrieron sus hijos en Italia

El detalle que más impactó a Wanda Nara en medio de la angustia por el robo que sufrieron sus hijos en Italia

En medio de la expectativa y posterior tristeza por la final del Mundial 2026, Wanda Nara sorprendió desde las redes sociales al dar una impactante noticia: tres delincuentes habían ingresado a su casa en Milán, Italia, donde se encontraban sus hijos.

Su madre Nora Colosimo que estaba al cuidado de los chicos le avisó de inmediato al igual que al personal policial que se acercó a la vivienda.

Leé también

Wanda Nara explotó por un comentario de Gustavo Méndez y lo cruzó con todo: "Es feo que trates de mufa a..."

Wanda Nara explotó por un comentario de Gustavo Méndez y lo cruzó con todo: Es feo que trates de mufa a...

Incluso indicó que le había avisado al padre de sus hijos varones, Maxi López, y que ambos ya se encontraban buscando vuelo de urgencia para viajar allí.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", precisó la conductora desde las redes sociales.

Lo cierto es que tras ese angustiante aviso, Wanda Nara compartió otro mensaje ya más aliviada al pasar ese dramático momento donde indicó que las cámaras de seguridad de su casa funcionaban y registraron lo sucedido.

Además, destacó el valor de sus hijos y su madre para afrontar esa situación límite: "Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos", comenzó.

"Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", continuó la mediática.

"Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren!", pidió Wanda por la detención de los autores del robo.

Y cerró destacando a su madre Nora Colosimo y sin prestarle importancia a los objetos que se llevaron de la casa, priorizando que su familia se encontraba bien: "Un especial gracias a mi mamá, que es la mejor abuela que pueden tener siempre con nosotros. Lo material se recupera".

Wanda Nara y Pampita juntas: la sopresiva foto en la final del Mundial 2026

Wanda Nara compartió una foto junto a su hermana Zaira Nara y Pampita desde la final del Mundial 2026 de Argentina frente a España que sacudió las redes.

En las tribunas de Nueva Jersey, la presencia de distintas figuras del espectáculo también acaparó las miradas y una de las imágenes más comentadas tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Zaira Nara y Pampita.

Wanda fue quien compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se las vio juntas disfrutando de la previa del encuentro: las tres posaron sonrientes desde el estadio tomando una gaseosa ante las altas temperaturas, en una postal que rápidamente comenzó a viralizarse.

La foto llamó especialmente la atención porque no es frecuente ver a Wanda Nara y Pampita compartiendo una imagen en un evento de estas características, lo que hizo que la postal se multiplicara rápidamente en las redes sociales.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara

Lo más visto