Economía
Aumento
colectivos
Impacto

Aumentaron los boletos de colectivos, subtes y peajes: cuánto cuestan ahora en CABA y PBA

Los incrementos programados en el último mes del año tienen el fin de “recomponer atrasos tarifarios”. En la provincia de Buenos Aires las subas son mayores que en la Ciudad.

Nuevo aumentó en colectivos

Nuevo aumentó en colectivos, subtes y peajes: cuánto costaran en CABA y Buenos Aires

Desde este lunes rige un nuevo aumento en las tarifas de transporte y peajes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la Provincia. Se trata de un incremento que, en el caso porteño, alcanza el 4,3%, producto del último dato de inflación correspondiente a octubre (2,3%) más dos puntos adicionales que responden al proceso de quita gradual de subsidios. En la Provincia, el ajuste es sensiblemente mayor: 14,8%, debido a un esquema que combina un incremento extraordinario y el mecanismo mensual de actualización.

El impacto se sentirá de manera inmediata en colectivos, subtes y autopistas, y generará presión adicional sobre el índice de inflación de diciembre.

Tarifas de colectivos en CABA: cuánto costará viajar desde hoy

En la Ciudad, el boleto mínimo de las 30 líneas reguladas por el gobierno porteño pasará de forma oficial a $593,52 para viajes de hasta 3 kilómetros. Las tarifas quedan de la siguiente manera:

  • 0 a 3 km: $593,52
  • 3 a 6 km: $659,50
  • 6 a 12 km: $710,31
  • Más de 12 km: $761,15

Desde el Ministerio de Transporte porteño sostienen que el aumento busca reducir el retraso tarifario acumulado. Según los datos oficiales, la recaudación que ingresa por boleto solo cubre el 70% del costo real del servicio, motivo por el cual se mantiene la necesidad de subsidios.

El subte también aumenta

El viaje en subte pasa a costar desde hoy $1.206, mientras que el uso del Premetro también se incrementa bajo el esquema de actualización mensual.

Otro dato clave: quienes utilicen la SUBE sin nominalizar pagarán una tarifa aún más elevada. Según confirmaron fuentes oficiales, el valor puede superar los $1.500 por viaje en casos de tarjetas sin registrar, ya que el sistema busca incentivar que cada pasajero cuente con una cuenta SUBE asociada para evitar abusos y mejorar la distribución de subsidios.

Aumento de los peajes

Las autopistas porteñas administradas por AUSA también aplican un fuerte incremento. Los valores en hora pico quedan así:

  • Perito Moreno / 25 de Mayo: $4.912,67
  • Autopista Illia: $2.042,38

Fuera del horario pico, los valores bajan a:

  • Perito Moreno / 25 de Mayo: $3.466,55
  • Illia: $1.444,25

Según argumenta la empresa, el aumento acompaña un plan de obras en marcha. Sin embargo, el ajuste generó fuertes críticas de usuarios y analistas, que señalan que los servicios prestados en las autopistas “no justifican” una tarifa tan elevada. En redes sociales y en testimonios recogidos en la calle, muchos calificaron el incremento como “un golpe más al bolsillo”.

Provincia de Buenos Aires: aumentos del 14,8%

En la Provincia, el incremento es considerablemente más alto. Desde este lunes las líneas que circulan exclusivamente en territorio bonaerense, sin ingresar a CABA, aplican un aumento del 14,8% que surge de:

  • un aumento extraordinario del 10%,
  • más el mecanismo mensual de inflación + 2 puntos porcentuales.

Así quedan las tarifas mínimas (con SUBE nominalizada):

  • 0 a 3 km: $658,44
  • 3 a 6 km: $733,50
  • 6 a 12 km: $790,00
  • 12 a 27 km: $846,57
  • Más de 27 km: $902,73

Para quienes usan SUBE sin registrar, la tarifa se dispara:

  • 0 a 3 km: $1.046,92
  • Más de 27 km: $1.435,34

Este diferencial apunta a “transparentar” la relación entre pasajero y subsidio. “Queremos que el subsidio llegue al usuario real y no a tarjetas sin identificar”, explicó el Ministerio de Transporte bonaerense.

El Atributo Social seguirá vigente y contempla valores reducidos que van desde $296,30 hasta $406,23, según la distancia.

Interurbanos y media distancia: aumentos significativos

Los colectivos interurbanos, claves en la conexión entre el Conurbano y localidades cercanas, también actualizan tarifas:

  • Boleto mínimo (con SUBE nominalizada): $866,28
  • Boleto mínimo (SUBE sin registrar): $1.377,39
  • Cobro por kilómetro:

    • $33,46 (nominalizada)

    • $53,20 (sin nominalizar)

La tarifa base en terminales arranca en $219,05 y puede superar los $348 para tarjetas no registradas.

