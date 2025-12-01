Aumentaron los boletos de colectivos, subtes y peajes: cuánto cuestan ahora en CABA y PBA

El subte también aumenta

El viaje en subte pasa a costar desde hoy $1.206, mientras que el uso del Premetro también se incrementa bajo el esquema de actualización mensual.

Otro dato clave: quienes utilicen la SUBE sin nominalizar pagarán una tarifa aún más elevada. Según confirmaron fuentes oficiales, el valor puede superar los $1.500 por viaje en casos de tarjetas sin registrar, ya que el sistema busca incentivar que cada pasajero cuente con una cuenta SUBE asociada para evitar abusos y mejorar la distribución de subsidios.

Aumento de los peajes

Las autopistas porteñas administradas por AUSA también aplican un fuerte incremento. Los valores en hora pico quedan así:

Perito Moreno / 25 de Mayo: $4.912,67

$4.912,67 Autopista Illia: $2.042,38

Fuera del horario pico, los valores bajan a:

Perito Moreno / 25 de Mayo: $3.466,55

$3.466,55 Illia: $1.444,25

Según argumenta la empresa, el aumento acompaña un plan de obras en marcha. Sin embargo, el ajuste generó fuertes críticas de usuarios y analistas, que señalan que los servicios prestados en las autopistas “no justifican” una tarifa tan elevada. En redes sociales y en testimonios recogidos en la calle, muchos calificaron el incremento como “un golpe más al bolsillo”.

Provincia de Buenos Aires: aumentos del 14,8%

En la Provincia, el incremento es considerablemente más alto. Desde este lunes las líneas que circulan exclusivamente en territorio bonaerense, sin ingresar a CABA, aplican un aumento del 14,8% que surge de:

un aumento extraordinario del 10% ,

, más el mecanismo mensual de inflación + 2 puntos porcentuales.

Así quedan las tarifas mínimas (con SUBE nominalizada):

0 a 3 km: $658,44

$658,44 3 a 6 km: $733,50

$733,50 6 a 12 km: $790,00

$790,00 12 a 27 km: $846,57

$846,57 Más de 27 km: $902,73

Para quienes usan SUBE sin registrar, la tarifa se dispara:

0 a 3 km: $1.046,92

$1.046,92 Más de 27 km: $1.435,34

Este diferencial apunta a “transparentar” la relación entre pasajero y subsidio. “Queremos que el subsidio llegue al usuario real y no a tarjetas sin identificar”, explicó el Ministerio de Transporte bonaerense.

El Atributo Social seguirá vigente y contempla valores reducidos que van desde $296,30 hasta $406,23, según la distancia.

Interurbanos y media distancia: aumentos significativos

Los colectivos interurbanos, claves en la conexión entre el Conurbano y localidades cercanas, también actualizan tarifas:

Boleto mínimo (con SUBE nominalizada): $866,28

$866,28 Boleto mínimo (SUBE sin registrar): $1.377,39

$1.377,39 Cobro por kilómetro:

$33,46 (nominalizada) $53,20 (sin nominalizar)



La tarifa base en terminales arranca en $219,05 y puede superar los $348 para tarjetas no registradas.