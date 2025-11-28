En vivo Radio La Red
Detuvieron a tres menores que viajaban en un colectivo tras robar dos autos a mano armada en La Matanza

Los tres sospechosos registran antecedentes por encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad. Los implicados sustrajeron dos vehículos entre el 14 y el 25 de noviembre.

Tres adolescentes de 14 a 16 años fueron detenidos mientras viajaban en un colectivo de la línea 242, acusados de cometer dos robos de autos a mano armada en distintas localidades del partido bonaerense de La Matanza. La investigación continúa para determinar si estuvieron involucrados en otros hechos.

El primer asalto ocurrió el viernes 14 de noviembre en Villa Luzuriaga, cuando los menores le robaron a una jubilada de 71 años su Peugeot 307 SW (patente FWC-753).

El segundo hecho se registró el martes 25 en Camino de Cintura y Morelli, donde los jóvenes atacaron a una mujer de 36 años y le sustrajeron su Renault Kardian, además de otras pertenencias.

Los tres sospechosos registran antecedentes por encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad. En aquella ocasión habían sido aprehendidos mientras circulaban en un Chevrolet Joy con pedido de secuestro, donde además se incautó un arma de aire comprimido.

La persecución y el intento de fuga en colectivo

Agentes de la Policía bonaerense realizaban recorridas encubiertas en la zona de Miró y General Ocampo cuando observaron a los adolescentes comportarse de manera sospechosa. Cuando los oficiales intentaron identificarlos, los perdieron de vista.

Minutos después, un vecino denunció que los mismos jóvenes habían intentado robarle el auto y advirtió que habían escapado subiéndose a un colectivo de la línea 242.

Detención dentro del colectivo y secuestro de un arma

Los policías interceptaron el interno y subieron al vehículo, donde identificaron a los tres menores. Allí les ordenaron descender y realizaron una requisa, en la que secuestraron un arma de fuego.

Intervención judicial

Con todos los elementos reunidos, el fiscal Juan Pepe Volpisina, a cargo de la FFRPJ N°1, dispuso la aprehensión de los adolescentes, identificados por sus iniciales: J.D.V., R.L.R. y R.D.L. La investigación continúa para determinar si estuvieron involucrados en otros hechos similares en la zona.

