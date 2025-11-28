Detuvieron a tres menores que viajaban en un colectivo tras robar dos autos a mano armada en La Matanza.

Embed

La persecución y el intento de fuga en colectivo

Agentes de la Policía bonaerense realizaban recorridas encubiertas en la zona de Miró y General Ocampo cuando observaron a los adolescentes comportarse de manera sospechosa. Cuando los oficiales intentaron identificarlos, los perdieron de vista.

Minutos después, un vecino denunció que los mismos jóvenes habían intentado robarle el auto y advirtió que habían escapado subiéndose a un colectivo de la línea 242.

Detención dentro del colectivo y secuestro de un arma

Los policías interceptaron el interno y subieron al vehículo, donde identificaron a los tres menores. Allí les ordenaron descender y realizaron una requisa, en la que secuestraron un arma de fuego.

Intervención judicial

Con todos los elementos reunidos, el fiscal Juan Pepe Volpisina, a cargo de la FFRPJ N°1, dispuso la aprehensión de los adolescentes, identificados por sus iniciales: J.D.V., R.L.R. y R.D.L. La investigación continúa para determinar si estuvieron involucrados en otros hechos similares en la zona.