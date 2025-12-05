El desconcierto de Wanda Nara ante el directo comentario de La Joaqui en MasterChef: "Algo habrás..."

"¿Cómo sería la pedida especial o cómo te imaginas?", quiso saber Nara. Al respecto, dejó en claro qué busca con el siguiente paso que quiere dar junto a su pareja: "Ay no lo sé, él es tan gracioso que seguro lo haría con su humor, chistes. Te digo la verdad, no me importa la cuestión legal, solo quiero que hagamos una buena fiesta y ponerme un lindo vestido, blanco".

Lejos de quedarse ahí con la conversación sobre su matrimonio, la artista volvió a dirigir la palabra a Wanda y a "agradecerle" su gestión para que la relación entre ella y el cordobés mejore exponencialmente: "Desde que vos hablaste con él, me dio la llave de su casa, desayuno a las 7 a.m. y mensajes mucho más compuestos de amor". Y concluyó con un guiño cómplice: "Traes suerte".

Qué paso dieron La Joaqui y Luck Ra

Desde abril de 2024, La Joaqui y Luck Ra comenzaron a dejar pistas sobre su relación a través de mensajes y coqueteos en redes sociales. Sin embargo, fue recién el 26 de junio de 2024 cuando decidieron hacer pública su historia de amor, confirmando oficialmente que estaban juntos desde esa fecha.

A partir de entonces, la pareja ha mostrado una fuerte complicidad, combinando tanto la vida personal como la profesional. Ella formó parte del equipo de La Voz Argentina, liderado por su pareja, y posteriormente, él la reemplazó en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando ella debió ausentarse por compromisos previamente pactados. Pequeños gestos que muestran que ambos desean formar parte de los proyectos laborales del otro.

Aunque suelen esquivar preguntas sobre planes de matrimonio y mantienen su vida privada lejos del ojo público, en las últimas horas la artista compartió una imagen que desató rumores entre sus seguidores. En sus historias de Instagram, la cantante publicó una fotografía donde el cordobés aparece frente a una imponente casa con un amplio parque, acompañado del texto "Nuevo hogar", junto a un corazón rojo y una carita emocionada.

En la imagen, Luck Ra se muestra con los brazos levantados y los pulgares arriba, como señalando su nueva adquisición: una vivienda de estilo clásico rodeada de vegetación y un extenso jardín.

IG La Joaqui - nuevo hogar con Luck Ra

Como era de esperarse, la publicación rápidamente se viralizó, y los seguidores comenzaron a especular sobre una posible convivencia y un futuro compartido para la pareja.

No obstante, hasta el momento, ninguno confirmó explícitamente que esa casa será efectivamente su hogar conjunto.