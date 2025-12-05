Wanda Nara y Sofía Gonet se sinceraron sobre sus retoques estéticos en MasterChef Celebrity: "Seis caras atrás"

Con total honestidad, Sofía retrucó: "No, fue seis caras atrás". Y Wanda agregó: "Bueno, todos éramos otros un par de años atrás".

Cuál fue el comentario más picante que hizo Sofía Gonet obre la China Suárez en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet —popularmente conocida como La Reini— se convirtió en protagonista al meterse de lleno en una de las rivalidades más instaladas del espectáculo: Wanda Nara contra la China Suárez.

La tensión comenzó a gestarse cuando Germán Martitegui presentó el reto de la jornada. "Esta noche va a jugar el azar", anunció el chef, mientras mostraba una ruleta con las imágenes del jurado y de la conductora. La dinámica consistía en girar la rueda y preparar el plato típico de la figura que tocara.

La fortuna favoreció a Sofía, Luis Ventura y Valentina Cervantes, quienes quedaron bajo la consigna de Wanda. La sorpresa fue aún mayor cuando descubrieron que el desafío era cocinar una hamburguesa, el plato más simple de la noche.

Fiel a su estilo irreverente, La Reini aprovechó el momento para marcar posición con una frase que generó repercusión: "Siempre team Wanda, nunca team China", lanzó con picardía en su entrevista individual, dejando claro de qué lado se ubica en esta eterna disputa mediática.