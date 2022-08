Los protagonistas de la historia de amor son Lucas Divona y Leo Belmonte. Están juntos desde hace ocho años. Sin embargo, su amor trascendió públicamente cuando se comprometieron en el show de Lali en la ciudad de Rosario.

El pedido de matrimonio que se viralizó en pleno show de Lali Espósito

La propuesta de matrimonio llegó a lugares insospechados. Ahora la pareja quiere realizar la boda que tanto soñaron. Y ya tienen fecha. El civil será el 20 de septiembre de 2023 y la fiesta tres días después. Según reveló La Capital de Rosario, la mismísima Lali sería una de las invitadas a la fiesta.

Los dos contaron que a pesar de estar juntos hace muchos años, la presentación familiar se hizo recién a principios de 2022.

“Nosotros estuvimos muchos años ocultando nuestra relación porque su familia no sabía nada acerca de su sexualidad”, contó Lucas. Una vez que pudieron mostrarse juntos, Lucas pensó que era el momento ideal para proponerle matrimonio a Leo.

Lucas y Leo: protagonistas de una historia de amor

Lucas y Leo historia de amor 4.jpg La historia de Lucas y Leo trascendió en Rosario en el recital de Lali Espósito.

Lucas le escribió a Lali un mensaje por Instagram. Cuando se dio cuenta que no lo iba a leer, comenzó a dejarle textos en redes sociales a todas las personas cercanas, incluidos artistas famosos como Ricardo Montaner, Marley o La Sole, con quienes Lali comparte las grabaciones de La Voz Argentina.

Finalmente, Lucas pudo hacer el contacto cuando Lali llegó a Rosario. Con ayuda de una amiga de la pareja, comenzó a preparar carteles para mostrar en el show sin que Leo los viera. También le escribió innumerables cartas a Lali explicando cuál era su idea.

El día del show, Lucas y Leo acamparon a la espera de poder ingresar entre los primeros.

Sin dudarlo, le pidieron ayuda a las fanáticas que estaban en la fila. Las chicas que ocupaban la carpa número 1° aceptaron. “A mi me pareció raro lo de pasar primero, pero él (Lucas) me dijo que una de las chicas de la primera carpa era compañera suya de la facultad”, dijo.

“En muchos de los videos que se hicieron virales hay algo que no se ve y es que ella después nos dedicó la canción Enredados”, indicó Lucas.

“La cantó completa mirándonos a los dos y en un momento se emocionó mucho”. Leo, que acababa de aceptar una propuesta de matrimonio, tampoco podía creer que su artista favorita le estaba dedicando una canción. “También nos gritó ‘los amo’”, recordaron.

Cuando terminó el recital, muchas personas fueron a saludarlos y a sacarse fotos con ellos. Los dos reconocieron que los fans se ofrecieron para colaborar con toda la organización del casamiento.

La historia de Lucas y Leo que trascendió en el recital de Lali Espósito

Lali show Rosario 2.jpg Lucas y Leo reconoció que los fans se ofrecieron para colaborar con toda la organización del casamiento. (Foto: TikTok)

Lucas tiene 38 años y es bailarín. Trabaja como vendedor en un puesto de pochoclos en el parque España de Rosario. Leo también es artista. Se dedica a la comedia musical y actualmente realiza funciones en el Teatro El Círculo. Los dos se conocieron a través de Facebook.

“Yo estaba en Australia viviendo y volví al país porque no tenía la visa. Mi idea era estar un mes y volverme, pero acá conocí a Lucas y decidí quedarme”, contó Leo.

“Nosotros ya convivíamos y Leo ya tenía una muy buena relación con mi hijo de 12 años, quien me alentó a hacerle la propuesta. Me acuerdo de que antes del show me fui a bañar y cambiar a la casa de mi mamá y estaba él, me dijo: ‘Andá como un campeón, papi, te va a decir que sí’”, confesó Lucas.