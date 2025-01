Le quitaron la moto a un chofer de una aplicación porque a su pasajera le dio positivo en alcoholemia

“Le mostré la app al agente de tránsito (para certificar que estaba trabajando), pero me dijo ‘no es mi problema, estás manejando con alguien alcoholizado y la ley es la misma por más que sea o no un conocido’”, contó el chofer en declaraciones a la prensa.

El conductor aceptó que la persona que lleva “puede desestabilizar la moto” si está alcoholizada, por lo que “tiene sentido” que la ley sancione esa situación, pero consideró que al estar trabajando no puede saber de manera fehaciente si la persona que lleva ingirió alcohol.

A través de las redes sociales, Ciro hizo un repaso detallado de lo que sucedió: “Tengo 19 años y tuve un problema con los controles de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba trabajando como Uber moto, recogí a una pasajera, le pregunté si bebió alcohol, a lo cual me respondió que no. Durante el viaje nos detuvieron en un control de tránsito para realizarme un test de alcoholemia. A mi me dio 0, pero a la pasajera le dio positivo. Me retuvieron la moto y me hicieron una multa a mi”.

marra-motojpeg.webp Ramiro Marra ayudó a un conductor aplicación a recuperar su moto luego de que se la retuvieran en un control policial.

La pasajera desconocía que no podía tomar alcohol

Por su parte, la pasajera, que estuvo demorada por las autoridades, dio su versión del hecho: “Me dio positivo, pero desconocía que no podía subir (como pasajera) tras haber consumido alcohol”.}

“Me dijeron que espere para recibir más información y nada más. No siento culpa porque no sabía y él (por el conductor) no me preguntó si yo estaba alcoholizada”, concluyó.

En ese contexto, el chofer pidió ayuda de los medios y de las autoridades del gobierno libertario, que respondieron cuando el caso ya se había viralizado.

Embed MISIÓN CUMPLIDA ✅️

Ahora si, empezamos el 2025 como corresponde.



Hoy pudimos solucionar el problema que vivió @ciro_nah (libertario que fiscalizó para nosotros en todas las elecciones) y recuperar su moto con la que trabaja. Lamentablemente perdió su día laboral, así que si… pic.twitter.com/GKZZVvmmmt — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 1, 2025

Ramiro Marra intervino en el hecho

El primero en reaccionar fue Ramiro Marra, referente de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires: “Ya estoy en contacto con Ciro, analizando el Código de Tránsito. Esto es inaceptable”, reflexionó el dirigente político.

Minutos después, el propio Marra apuntó que “la acompañante estuvo pésima, lo llevó a cometer una falta y se desligó de toda culpa”.