León XIV en la Argentina: la historia del palacio de Recoleta donde se alojará el Papa

Su diseño está inspirado en las mansiones francesas del período de Luis XV. Entre sus principales características arquitectónicas se destacan la fachada ornamentada, una logia curva de acceso, un cuerpo central cilíndrico y una cúpula revestida en pizarra.

En el interior sobresalen el vestíbulo elíptico, las columnas corintias y una escalera de honor que forma parte de los espacios más representativos de la residencia. También conserva grandes salones y mobiliario de época, que se utilizan especialmente durante acontecimientos institucionales.

Aunque fue concebido como una residencia familiar, sus primeros propietarios nunca llegaron a habitarlo. Según reconstrucciones históricas, un accidente que sufrió Juan Antonio Fernández en París demoró los planes de la pareja de instalarse en Buenos Aires y finalmente la familia no ocupó la propiedad.

De residencia presidencial a sede de la Nunciatura Apostólica

En 1922, el Palacio Fernández Anchorena inició una nueva etapa cuando Marcelo Torcuato de Alvear alquiló la propiedad para instalarse junto a su esposa, Regina Pacini. Durante ese período funcionó como residencia presidencial, aunque la pareja permaneció allí alrededor de un año.

Posteriormente, el inmueble fue alquilado por Adelia María Harilaos de Olmos, viuda del exgobernador de Córdoba Ambrosio Olmos y una mujer estrechamente vinculada con la Iglesia católica.

Con el tiempo, Harilaos de Olmos decidió comprar la propiedad. Reconocida por sus actividades benéficas y su relación con el Vaticano, recibió el título de Marquesa Pontificia. Parte de su fortuna fue destinada a iniciativas sociales, entre ellas escuelas, hogares y proyectos de asistencia.

En 1934, el palacio fue escenario de otro acontecimiento importante: el Congreso Eucarístico Internacional. Allí se alojó el cardenal Eugenio Pacelli, enviado del papa y futuro Pío XII.

Tras la muerte de Harilaos de Olmos, la propiedad fue donada a la Iglesia. En 1952 comenzó a funcionar como sede de la Nunciatura Apostólica, mientras que los jardines fueron adquiridos posteriormente por la institución religiosa.

Qué es la Nunciatura Apostólica y por qué se alojan allí los papas

La Nunciatura Apostólica es la representación diplomática de la Santa Sede ante el Estado argentino. Su funcionamiento es equivalente al de una embajada y está encabezada por un nuncio apostólico, que actúa como representante del Vaticano en el país.

Además de cumplir funciones diplomáticas, la sede mantiene el vínculo institucional entre la Santa Sede, las autoridades nacionales y la Iglesia local.

Por sus características, el edificio también ofrece un ámbito reservado para que el pontífice pueda descansar, recibir autoridades y mantener reuniones privadas durante sus visitas. De esta manera, combina su función diplomática habitual con las necesidades institucionales de una estadía papal.

El Palacio Fernández Anchorena ya tiene antecedentes como alojamiento de un pontífice. Juan Pablo II se hospedó allí durante sus viajes a la Argentina en 1982 y 1987.

Ahora, más de tres décadas después de aquella última visita papal, la residencia de Recoleta volverá a recibir a un jefe de la Iglesia católica. León XIV se alojará en sus instalaciones durante su paso por el país, en una visita que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Lu