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PREOCUPACIÓN

Denisse González fue internada por quinta vez: su inquietante foto desde la clínica

La ex Gran Hermano Denisse González compartió una imagen en medio de su nueva internación y explicó qué le pasó. "Seguimos en esa", se lamentó.

8 nov 2026, 10:55
Denisse González fue internada por quinta vez: su inquietante foto desde la clínica

Denisse González fue internada por quinta vez: su inquietante foto desde la clínica

Denisse González fue internada por quinta vez: su inquietante foto desde la clínica

Denisse González fue internada por quinta vez: su inquietante foto desde la clínica

Desde hace varios meses la exparticipante de Gran Hermano Denisse González pasa por un complicado estado de salud debido a una considerable baja en su nivel de plaquetas.

Esto la llevó a pasar en el último tiempo por varias internaciones, la última de ellas fue a mediados de octubre, donde después de unos días bajo cuidados médicos recibió el alta el 26 de ese mes y volvió a su casa.

Lo cierto es que en la noche del sábado la exparticipante del reality de Telefe volvió a preocupar a sus seguidores al contar que fue otra vez internada en medio de la búsqueda de un tratamiento exacto que permita estabilizar de manera definitiva su salud.

La joven mostró una imagen desde la clínica donde se la ve con su brazo extendido hacia arriba con una vía intravenosa colocada mientras se encontraba acostada en la camilla.

"Vamos por la quinta internación. El camino para encontrar el tratamiento indicado está siendo largo pero seguimos en esa", indicó Denisse González vía Instagram.

Y agregó que en breve regresará a su domicilio: "En unos días ya me voy a casita, así que quédense tranquilos", aseguró.

Por su parte, el también ex GH, Bautista Mascia, compartió una imagen acompañándola desde la clínica y llevó tranquilidad sobre la salud de su novia. "Tamos bien, no se preocupen", indicó el uruguayo junto al emoji de un corazón.

El conmovedor posteo de Denisse González tras su cuarta internación

Tras recibir el alta a fines de octubre de su cuarta internación, Denisse González compartió un movilizante mensaje en las redes sociales.

“Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes. Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola”, expresó la ex Gran Hermano.

Y también quiso agradecer las muestras de cariño que recibió durante los últimos meses y dedicó unas palabras a las personas que estuvieron pendientes de su evolución.

“Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”, cerró a corazón abierto.

     

 

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