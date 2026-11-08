Denisse González fue internada por quinta vez: su inquietante foto desde la clínica

"Vamos por la quinta internación. El camino para encontrar el tratamiento indicado está siendo largo pero seguimos en esa", indicó Denisse González vía Instagram.

Y agregó que en breve regresará a su domicilio: "En unos días ya me voy a casita, así que quédense tranquilos", aseguró.

Por su parte, el también ex GH, Bautista Mascia, compartió una imagen acompañándola desde la clínica y llevó tranquilidad sobre la salud de su novia. "Tamos bien, no se preocupen", indicó el uruguayo junto al emoji de un corazón.

El conmovedor posteo de Denisse González tras su cuarta internación

Tras recibir el alta a fines de octubre de su cuarta internación, Denisse González compartió un movilizante mensaje en las redes sociales.

“Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes. Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola”, expresó la ex Gran Hermano.

Y también quiso agradecer las muestras de cariño que recibió durante los últimos meses y dedicó unas palabras a las personas que estuvieron pendientes de su evolución.

“Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”, cerró a corazón abierto.