Feriados por la visita del papa León XIV: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en Buenos Aires

La medida alcanzará a las Sedes Comunales, el Registro Civil —con excepción de la guardia de defunciones, que funcionará de 8 a 12—, la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Dirección General de Rentas.

Tampoco atenderán las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), la Dirección General de Infracciones ni la sede Roca del Registro de Licencias para Conducir.

En el sistema de salud, los hospitales mantendrán activas sus guardias y áreas críticas durante las 24 horas. Sin embargo, no habrá atención en consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) ni en los Centros de Diagnóstico Porteños.

Para las emergencias médicas estará disponible el SAME, a través de la línea 107, durante todo el día. La línea 147 funcionará de 8 a 14 para consultas, orientación y otorgamiento de turnos.

También continuarán operativos durante las 24 horas los servicios de Policía y Bomberos de la Ciudad, el 911, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias (103) y las áreas de Logística.

Subtes: qué estaciones estarán cerradas durante el lunes y el martes

Uno de los principales cambios para quienes deban trasladarse por la Ciudad estará en la red de subterráneos. Debido a los dispositivos de seguridad previstos por la visita de León XIV, varias estaciones permanecerán cerradas durante el lunes 9, pese a que las líneas funcionarán con cronograma de día hábil.

Las estaciones afectadas serán:

Línea A: Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima.

Línea B: Medrano, L. N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Pueyrredón.

Línea C: Lavalle, Independencia, Retiro, San Martín y Avenida de Mayo.

Línea D: Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

Línea E: Urquiza, Entre Ríos, Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy.

Línea H: Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°.

Algunas de las interrupciones responden también a trabajos de infraestructura y obras en las estaciones Medrano, Lavalle, Independencia, Urquiza y Entre Ríos.

El martes 10, en cambio, todas las líneas retomarán su funcionamiento habitual de día hábil, aunque podrán aplicarse protocolos especiales ante una eventual saturación de pasajeros.

Además, habrá un esquema particular para facilitar el traslado de quienes participen de la misa de jóvenes. La Línea D extenderá su servicio hasta la 1:30, con un sistema especial de desconcentración y paradas limitadas para el descenso de pasajeros.

La Línea H, por su parte, garantizará una conexión directa entre Santa Fe y Once, con ingreso permitido únicamente en Santa Fe y egreso en Once.

Estacionamiento, peajes y Ecobici: cómo funcionarán

Los conductores también deberán tener en cuenta algunas modificaciones en las normas de circulación y estacionamiento.

Durante las jornadas alcanzadas por el esquema especial estará permitido estacionar sobre avenidas y calles en las que habitualmente rige la prohibición durante los días hábiles, entre las 7 y las 21. Además, no funcionará el sistema de estacionamiento medido.

Sin embargo, continuarán vigentes las restricciones permanentes en pasajes, calles con carriles de Metrobús, calles de convivencia y sectores paralelos a ciclovías.

Los peajes funcionarán con normalidad y aplicarán la tarifa de hora pico correspondiente a los días de fin de semana: de 11 a 15 en sentido hacia la provincia de Buenos Aires y de 17 a 21 en dirección al Centro.

El sistema de bicicletas públicas Ecobici también estará operativo, con sus pases mensuales, recreativos y turísticos.

Recolección de residuos, cementerios y espacios verdes

La recolección de residuos se realizará con normalidad durante ambas jornadas, por lo que no habrá modificaciones en el servicio habitual.

Los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta mantendrán las inhumaciones entre las 7:30 y las 14. El mismo horario regirá para el ingreso al Crematorio de la Ciudad.

En cuanto a los espacios verdes, el Ecoparque permanecerá cerrado. El Jardín Botánico y las reservas ecológicas Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano abrirán el martes 10, pero permanecerán cerrados el lunes 9.

Qué pasará con los museos, teatros y centros culturales

La actividad cultural también tendrá un cronograma diferenciado según el día.

Los museos de la Ciudad abrirán sus puertas el lunes 9 y permanecerán cerrados el martes 10. La Torre Monumental estará habilitada, mientras que el Planetario y las bibliotecas públicas no tendrán actividad.

En el caso de los teatros y centros culturales, el Teatro Colón y la Casa de la Cultura abrirán sus puertas. Por el contrario, permanecerán cerrados el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural 25 de Mayo, la Usina del Arte y los Espacios Culturales.

El Centro Cultural Recoleta tendrá un esquema inverso: permanecerá cerrado el lunes y abrirá el martes.

Bancos: qué días no habrá atención

Las entidades bancarias tampoco tendrán actividad durante las jornadas establecidas por la visita papal. De acuerdo con el cronograma informado, no habrá atención presencial en los bancos durante los días alcanzados por el esquema especial.

De esta manera, quienes necesiten realizar trámites deberán anticiparse o recurrir a los canales digitales y cajeros automáticos, según el tipo de operación.