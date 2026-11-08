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Papa León XIV a la Argentina

Feriados por la visita del papa León XIV: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en Buenos Aires

El Gobierno porteño informó cómo funcionarán los hospitales, las escuelas, los bancos, los comercios públicos y el transporte durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. Además, habrá estaciones de subte cerradas y cambios en los horarios de algunas líneas.

Feriados por la visita del papa León XIV: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en Buenos Aires

Feriados por la visita del papa León XIV: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en Buenos Aires

La llegada del papa León XIV a la Argentina provocará modificaciones en el funcionamiento habitual de la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de las actividades previstas para recibir al Sumo Pontífice, se establecieron dos jornadas con feriados y asuetos que impactarán en la atención al público, el transporte y distintos servicios.

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El lunes 9 de noviembre habrá feriado nacional, mientras que el martes 10 será feriado en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a este escenario, el Gobierno porteño difundió un cronograma especial para que los vecinos puedan organizar sus actividades y conocer qué dependencias permanecerán abiertas.

Entre los principales cambios se encuentran el cierre de las escuelas y oficinas administrativas, la atención reducida en algunos centros de salud y las modificaciones en el servicio de subtes por los operativos de seguridad vinculados con la agenda papal.

Qué pasará con las escuelas, los hospitales y las oficinas públicas

Durante las dos jornadas no habrá clases en las escuelas porteñas y las dependencias de la administración pública de la Ciudad permanecerán cerradas.

La medida alcanzará a las Sedes Comunales, el Registro Civil —con excepción de la guardia de defunciones, que funcionará de 8 a 12—, la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Dirección General de Rentas.

Tampoco atenderán las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), la Dirección General de Infracciones ni la sede Roca del Registro de Licencias para Conducir.

En el sistema de salud, los hospitales mantendrán activas sus guardias y áreas críticas durante las 24 horas. Sin embargo, no habrá atención en consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) ni en los Centros de Diagnóstico Porteños.

Para las emergencias médicas estará disponible el SAME, a través de la línea 107, durante todo el día. La línea 147 funcionará de 8 a 14 para consultas, orientación y otorgamiento de turnos.

También continuarán operativos durante las 24 horas los servicios de Policía y Bomberos de la Ciudad, el 911, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias (103) y las áreas de Logística.

Subtes: qué estaciones estarán cerradas durante el lunes y el martes

Uno de los principales cambios para quienes deban trasladarse por la Ciudad estará en la red de subterráneos. Debido a los dispositivos de seguridad previstos por la visita de León XIV, varias estaciones permanecerán cerradas durante el lunes 9, pese a que las líneas funcionarán con cronograma de día hábil.

Las estaciones afectadas serán:

  • Línea A: Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima.

  • Línea B: Medrano, L. N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Pueyrredón.

  • Línea C: Lavalle, Independencia, Retiro, San Martín y Avenida de Mayo.

  • Línea D: Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

  • Línea E: Urquiza, Entre Ríos, Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy.

  • Línea H: Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°.

Algunas de las interrupciones responden también a trabajos de infraestructura y obras en las estaciones Medrano, Lavalle, Independencia, Urquiza y Entre Ríos.

El martes 10, en cambio, todas las líneas retomarán su funcionamiento habitual de día hábil, aunque podrán aplicarse protocolos especiales ante una eventual saturación de pasajeros.

Además, habrá un esquema particular para facilitar el traslado de quienes participen de la misa de jóvenes. La Línea D extenderá su servicio hasta la 1:30, con un sistema especial de desconcentración y paradas limitadas para el descenso de pasajeros.

La Línea H, por su parte, garantizará una conexión directa entre Santa Fe y Once, con ingreso permitido únicamente en Santa Fe y egreso en Once.

Estacionamiento, peajes y Ecobici: cómo funcionarán

Los conductores también deberán tener en cuenta algunas modificaciones en las normas de circulación y estacionamiento.

Durante las jornadas alcanzadas por el esquema especial estará permitido estacionar sobre avenidas y calles en las que habitualmente rige la prohibición durante los días hábiles, entre las 7 y las 21. Además, no funcionará el sistema de estacionamiento medido.

Sin embargo, continuarán vigentes las restricciones permanentes en pasajes, calles con carriles de Metrobús, calles de convivencia y sectores paralelos a ciclovías.

Los peajes funcionarán con normalidad y aplicarán la tarifa de hora pico correspondiente a los días de fin de semana: de 11 a 15 en sentido hacia la provincia de Buenos Aires y de 17 a 21 en dirección al Centro.

El sistema de bicicletas públicas Ecobici también estará operativo, con sus pases mensuales, recreativos y turísticos.

Recolección de residuos, cementerios y espacios verdes

La recolección de residuos se realizará con normalidad durante ambas jornadas, por lo que no habrá modificaciones en el servicio habitual.

Los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta mantendrán las inhumaciones entre las 7:30 y las 14. El mismo horario regirá para el ingreso al Crematorio de la Ciudad.

En cuanto a los espacios verdes, el Ecoparque permanecerá cerrado. El Jardín Botánico y las reservas ecológicas Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano abrirán el martes 10, pero permanecerán cerrados el lunes 9.

Qué pasará con los museos, teatros y centros culturales

La actividad cultural también tendrá un cronograma diferenciado según el día.

Los museos de la Ciudad abrirán sus puertas el lunes 9 y permanecerán cerrados el martes 10. La Torre Monumental estará habilitada, mientras que el Planetario y las bibliotecas públicas no tendrán actividad.

En el caso de los teatros y centros culturales, el Teatro Colón y la Casa de la Cultura abrirán sus puertas. Por el contrario, permanecerán cerrados el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural 25 de Mayo, la Usina del Arte y los Espacios Culturales.

El Centro Cultural Recoleta tendrá un esquema inverso: permanecerá cerrado el lunes y abrirá el martes.

Bancos: qué días no habrá atención

Las entidades bancarias tampoco tendrán actividad durante las jornadas establecidas por la visita papal. De acuerdo con el cronograma informado, no habrá atención presencial en los bancos durante los días alcanzados por el esquema especial.

De esta manera, quienes necesiten realizar trámites deberán anticiparse o recurrir a los canales digitales y cajeros automáticos, según el tipo de operación.

En pocas palabras

  • Feriado papal: El lunes 9 y martes 10 de noviembre habrá feriado en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV.
  • Servicios afectados: No habrá clases ni atención en oficinas públicas; hospitales funcionarán con guardias y subtes con estaciones cerradas.
  • Modificaciones de transporte: Habrá cambios en el funcionamiento de subtes, permitido estacionar en avenidas y peajes con tarifa de fin de semana.
Resumen generado por Thinkindot AI
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