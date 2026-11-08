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Sumo Pontífice en Uruguay

El papa León XIV se despidió de Uruguay con un mensaje a los fieles antes de llegar a la Argentina: "Es un día de fiesta"

El Pontífice visitó la Capilla de Santa Teresita, en Juanicó, donde compartió unas palabras con los creyentes y recordó la devoción de su familia por la santa. Antes de viajar a Buenos Aires, encabezará una última celebración religiosa en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

El papa León XIV se despidió de Uruguay con un mensaje a los fieles antes de llegar a la Argentina: Hoy es un día de fiesta

El papa León XIV se despidió de Uruguay con un mensaje a los fieles antes de llegar a la Argentina: "Hoy es un día de fiesta"

En el tramo final de su visita a Uruguay, el papa León XIV compartió un momento de cercanía con los fieles y dejó un mensaje sobre la importancia de expresar públicamente la fe. Durante su paso por la Capilla de Santa Teresita, en la localidad de Juanicó, el Sumo Pontífice manifestó su alegría por el encuentro y alentó a los presentes a no esconder sus creencias. "Hoy es un día de fiesta", sostuvo.

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“Estoy muy contento por este breve momento en la parroquia de Santa Teresita”, expresó ante la comunidad religiosa. También contó que su familia tiene una especial devoción por la santa, en una referencia personal que marcó su encuentro con los creyentes.

En ese contexto, León XIV invitó a los católicos a vivir su fe sin temor y a manifestarla abiertamente: “No tener miedo de decir: ‘Yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo en Jesucristo’”.

La visita a la capilla formó parte de las últimas actividades del Papa en territorio uruguayo, antes de continuar con su gira por América Latina.

Durante la misa en la ciudad uruguaya de Florida, el papa León XIV afirmó: “Vengo como peregrino para compartir la fe y el cariño”. También se dirigió a quienes llegaron al lugar: “A quienes peregrinan hasta aquí desde hace años, y a quienes vienen por primera vez, los abrazo con afecto y los encomiendo a la protección de María”.

El pontífice vinculó su mensaje con la fe, la peregrinación y la figura de María. “La palabra de Dios pone ante nosotros a dos mujeres que vivieron en tiempos muy distintos, y sobre las que resuenan casi la misma bendición”, expresó. Además, recordó que “quienes lucharon por la libertad de esta tierra acudieron a María”.

León XIV pidió a los fieles que “no se cansen de transmitir la fe” y destacó el ejemplo dentro de las familias: “Un hijo aprende mucho al ver que su padre puede arrodillarse ante Dios, sin sentirse menos hombre por eso”. También sostuvo que “la fe ocupa un lugar verdadero” y que “hay puertas que ustedes no pueden abrir, pero Dios sí”.

En ese sentido, llamó a los padres y abuelos a que fueran ejemplo para los jóvenes: “Necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos”.

Por último, llamó a “vivir con honradez” y advirtió: “No podemos esperar a que quienes se alejaron regresen por sí solos”.

La última misa de León XIV en Uruguay antes de viajar a Buenos Aires

La agenda del Pontífice continuó en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, ubicado en la ciudad de Florida, donde encabezó su última celebración religiosa en Uruguay.

La ceremonia fue uno de los momentos centrales de la despedida del país vecino, antes de emprender el viaje hacia la Argentina.

La llegada a Buenos Aires está prevista para este domingo a las 16:30, cuando el avión papal aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery. Allí comenzará oficialmente la visita del líder de la Iglesia católica, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

El encuentro con Javier Milei y las primeras actividades en Argentina

Tras su arribo, León XIV participará de una ceremonia oficial de bienvenida y posteriormente mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

La agenda también contempla un homenaje en la Plaza San Martín y una actividad en el Palacio Libertad, donde se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La visita tendrá además celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad. Entre los momentos más esperados se encuentran la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y la celebración de despedida en las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

De esta manera, el Papa cerrará su paso por Uruguay con un mensaje centrado en la expresión de la fe y llegará a la Argentina para iniciar una agenda que combinará actividades religiosas, encuentros institucionales y celebraciones multitudinarias.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Se despidió de Uruguay con un mensaje de fe.
  • Visita a Juanicó: Compartió palabras con creyentes y recordó la devoción familiar.
  • Próxima etapa: Encabezará una última celebración en Uruguay antes de viajar a Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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