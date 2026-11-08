Así prepararon la Casa Rosada para recibir al papa León XIV: el video que compartió Karina Milei

"Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico", expresó.

Karina Milei también manifestó su expectativa por la llegada del Papa y sostuvo que espera que la visita sea una oportunidad para que los argentinos puedan encontrarse unidos.

Cuándo llega el papa León XIV a la Casa Rosada

El papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a Buenos Aires, en el marco de una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11.

Tras su recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, el pontífice tiene previsto visitar la Plaza San Martín y trasladarse luego a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La agenda también incluye una actividad institucional en el Palacio Libertad y distintas celebraciones y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes, León XIV encabezará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El miércoles, antes de finalizar su visita al país, celebrará una misa en la Basílica de Luján y partirá desde Ezeiza rumbo a Perú.