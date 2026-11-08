En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Papa León XIV
Casa Rosada
Todo listo

Así prepararon la Casa Rosada para recibir al papa León XIV: el video que compartió Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia publicó un video con los trabajos de ornamentación del edificio, que recibirá este domingo al pontífice. Las imágenes muestran banderas argentinas y vaticanas, arreglos florales y detalles de la puesta a punto.

Así prepararon la Casa Rosada para recibir al papa León XIV: el video que compartió Karina Milei (Foto: archivo)

Así prepararon la Casa Rosada para recibir al papa León XIV: el video que compartió Karina Milei (Foto: archivo)

La Casa Rosada se prepara para recibir al papa León XIV. En la previa de su llegada a la Argentina, Karina Milei compartió en sus redes sociales un video que muestra cómo acondicionaron distintos espacios de la sede del Gobierno nacional para el encuentro con el pontífice.

Leé también El Papa en Buenos Aires: dónde será la misa, a qué hora llega y cómo participar
el papa en buenos aires: donde sera la misa, a que hora llega y como participar

"¡Todo listo para recibir al papa León XIV!", escribió la secretaria general de la Presidencia en su cuenta de X, junto a un registro audiovisual con imágenes de los trabajos realizados en el edificio.

En el video se observa la colocación de banderas argentinas y del Vaticano en el exterior de la Casa Rosada, además de arreglos florales, imágenes religiosas y otros detalles de ornamentación. También aparecen trabajadores que participan de los últimos preparativos.

La funcionaria destacó además la coordinación entre el Gobierno nacional, la Iglesia y las distintas jurisdicciones involucradas en la organización de la visita.

"Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico", expresó.

Karina Milei también manifestó su expectativa por la llegada del Papa y sostuvo que espera que la visita sea una oportunidad para que los argentinos puedan encontrarse unidos.

Cuándo llega el papa León XIV a la Casa Rosada

El papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a Buenos Aires, en el marco de una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11.

Tras su recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, el pontífice tiene previsto visitar la Plaza San Martín y trasladarse luego a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La agenda también incluye una actividad institucional en el Palacio Libertad y distintas celebraciones y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes, León XIV encabezará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El miércoles, antes de finalizar su visita al país, celebrará una misa en la Basílica de Luján y partirá desde Ezeiza rumbo a Perú.

En pocas palabras

  • Casa Rosada: Preparativos finales para recibir al papa León XIV con ornamentación especial.
  • Visita Papal: El pontífice llegará este domingo y cumplirá agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
  • Karina Milei: Compartió un video mostrando la ambientación y destacó la coordinación para el evento.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Papa León XIV Casa Rosada
Notas relacionadas
Amenaza de muerte al papa León XIV: el operativo que terminó con un detenido
Feriados por la visita del papa León XIV: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en Buenos Aires
Amenazó de muerte al papa León XIV antes de su visita a la Argentina: quién es y qué se sabe del detenido

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar