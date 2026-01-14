Llega el Billboard Summer Festival a la Ciudad de Buenos Aires, el evento musical más importante del verano

Durante el 16 y 17 de enero en Parque Berlín, Billboard y la Ciudad se unen para darle vida a uno de los hitos del verano: música en vivo y al aire libre en pleno corazón urbano.
Durante el 16 y 17 de enero en Parque Berlín, Billboard y la Ciudad se unen para darle vida a uno de los hitos del verano: música en vivo y al aire libre en pleno corazón urbano.
Llega el Billboard Summer Festival a la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
Durante el 16 y 17 de enero en Parque Berlín, Billboard y la Ciudad se unen para darle vida a uno de los hitos del verano: música en vivo y al aire libre en pleno corazón urbano.
El Billboard Summer Festival nos sorprende con una agenda que despliega durante la temporada múltiples experiencias en parques, plazas y espacios urbanos, y que se desarrolla en el marco de BA 24 horas, un programa que extiende horarios, mejora la circulación nocturna y potencia la vida cultural y gastronómica de la Ciudad.
Además, la programación de Verano en Buenos Aires, incluye Atardeceres, un ciclo de música al aire libre en parques y plazas; Afters BA, encuentros con música en zonas gastronómicas para disfrutar después del trabajo; Verano en las Plazas y Anfiteatros, con actividades recreativas y culturales para toda la familia en las 15 comunas porteñas. A esto se suman propuestas en museos, teatros, centros culturales, ferias y espacios deportivos.
Para más información sobre el Billboard Summer Festival
Viernes 16 y sábado 17 de enero en a partir de las 17 hs.
Parque Berlín - Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego.
En caso de lluvia se reprograma para el domingo 18/01.
Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar