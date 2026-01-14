Vagones volcados y muertos: las imágenes del horror que dejó la caída de una grúa sobre un tren

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, la grúa formaba parte de una obra de infraestructura ferroviaria de alta velocidad que se desarrolla en paralelo a la línea tradicional. En circunstancias que aún no fueron esclarecidas, la maquinaria colapsó y cayó directamente sobre tres vagones del tren que circulaba por debajo. Dos de esos vagones concentraban la mayor parte de las víctimas fatales, confirmaron fuentes oficiales.

Tailandia 5 Tragedia en Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó 28 muertos.

El ministro de Transportes, Phiphat Ratchakitprakarn, emitió un comunicado horas después del siniestro en el que detalló que a bordo del tren viajaban 195 pasajeros y que se había ordenado una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades del accidente.

“Este tipo de tragedias no pueden volver a repetirse. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer qué falló”, aseguró el funcionario, en un mensaje dirigido tanto a la población como a las empresas involucradas en la obra.

Las imágenes difundidas por el propio Ministerio de Transportes resultaron impactantes. Vagones completamente volcados, apoyados sobre matorrales a un costado de la vía, bomberos intentando sofocar pequeños focos de incendio y una densa columna de humo elevándose sobre la zona rural marcaron la escena del desastre.

En otros registros, verificados por Reuters, se observa a los rescatistas trabajando contrarreloj para liberar a pasajeros atrapados, algunos de ellos con heridas visibles y signos de shock.

Tailandia 2 Tragedia en Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó 28 muertos.

Los equipos de emergencia debieron enfrentar condiciones extremadamente complejas. El acceso al lugar del accidente no era sencillo, lo que demoró la llegada de ambulancias y maquinaria pesada.

Además, la estructura metálica de la grúa colapsada seguía parcialmente suspendida por los puntales de la obra en construcción, generando riesgo constante de nuevos derrumbes. “Cada movimiento debía hacerse con extremo cuidado”, explicó un rescatista local, citado por medios tailandeses.

Entre los heridos trasladados a hospitales de la región, varios presentaban fracturas múltiples, traumatismos craneales y quemaduras, producto del breve incendio que se desató tras el impacto.

Las autoridades sanitarias activaron protocolos de emergencia y derivaron a los casos más graves a centros médicos de mayor complejidad en Nakhon Ratchasima y Bangkok. La situación de algunos pacientes seguía siendo crítica al cierre de esta crónica.

Tailandia 6 Tragedia en Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó 28 muertos.

El accidente también tuvo repercusiones internacionales. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, se refirió al hecho en una rueda de prensa y aseguró que el Gobierno chino “concede gran importancia a la seguridad de los proyectos y del personal”.

Si bien aclaró que el tramo involucrado estaría siendo construido por una empresa tailandesa, indicó que se encontraban siguiendo de cerca la investigación y evaluando el impacto del siniestro.

La obra donde se produjo el colapso de la grúa forma parte de un ambicioso plan de infraestructura impulsado por el Estado tailandés: la construcción de una red ferroviaria de alta velocidad que conectará el país con China a través de Laos. El proyecto es considerado estratégico para la región, tanto por su impacto económico como por su rol en la integración logística del sudeste asiático.

Según informó el Gobierno de Tailandia el año pasado, más de un tercio del tramo que une Bangkok con Nakhon Ratchasima ya estaba finalizado, y el objetivo oficial es que toda la línea hasta Nong Khai, en la frontera con Laos, esté operativa para el año 2030. Sin embargo, la tragedia de Sikhio vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en las obras de gran escala y el control sobre las empresas contratistas.

En las horas posteriores al accidente, familiares de las víctimas comenzaron a concentrarse en hospitales y comisarías, en busca de información sobre sus seres queridos. El Gobierno habilitó líneas telefónicas de emergencia y centros de atención para asistir psicológicamente a los afectados. “No sabemos nada, solo vimos las imágenes en televisión”, relató entre lágrimas una mujer que esperaba noticias de su hermano, quien viajaba en uno de los vagones alcanzados por la grúa.

Tailandia 1 Tragedia en Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó 28 muertos.

A medida que pasan las horas, el número de víctimas podría modificarse. Las autoridades no descartan encontrar más cuerpos entre los restos del tren, mientras continúan las tareas de remoción.