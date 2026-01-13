En vivo Radio La Red
Actualidad
Buenos Aires
AMBA
Clima

Se esperan tormentas en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias en el AMBA

El pronóstico del clima indica que la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores continuará con altas temperaturas, pero habrá precipitaciones.

Se esperan tormentas en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias en el AMBA. 

Se esperan tormentas en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias en el AMBA. 

La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) seguirán atravesando días de mucho calor, aunque no estarán exentos de lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana se presentará calurosa, con probabilidad de tormentas aisladas y descenso térmico hacia el fin de semana.

Clima en el AMBA y alrededores: ¿vuelven las altas temperaturas?(Foto: archivo)

Según el organismo, el jueves 15 de enero se esperan tormentas aisladas por la tarde, que harán bajar la temperatura tras una seguidilla de jornadas sofocantes. En contraste, este miércoles 14 será el día más caluroso, con máxima de 34 °C.

Calor y lluvias: el pronóstico día por día

  • Miércoles 14 de enero: mínima 23 °C y máxima 34 °C. Cielo parcialmente nublado, vientos de 13 a 31 km/h. Sin lluvias.
  • Jueves 15 de enero: mínima 25 °C y máxima 33 °C. Mayormente nublado, vientos de 13 a 31 km/h. Tormentas aisladas por la tarde.
  • Viernes 16 de enero: mínima 18 °C y máxima 28 °C. Cielo ligeramente nublado, vientos de 13 a 22 km/h. Sin lluvias.
  • Sábado 17 de enero: mínima 19 °C y máxima 32 °C. Algo nublado, vientos de 13 a 22 km/h. Sin lluvias.
  • Domingo 18 de enero: mínima 19 °C y máxima 28 °C. Parcialmente nublado, vientos de 13 a 22 km/h. Sin lluvias.
Recomendaciones del SMN ante el calor

El SMN difundió una serie de medidas clave para prevenir golpes de calor:

  • Hidratate con frecuencia, sin esperar a tener sed.
  • Evitá la exposición al sol entre las 10 y las 16.
  • Prestá especial atención a niños, bebés, embarazadas, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.
  • Reducí bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar y comidas abundantes.
  • Consumí frutas y verduras.
  • Disminuí la actividad física en horas de mayor calor.
  • Usá ropa liviana, holgada y clara; sombrero y anteojos.
  • Permanecé en ambientes ventilados o climatizados.

Ante síntomas como sed intensa, boca seca, sudoración excesiva, agotamiento, mareos, desmayo, náuseas, vómitos o dolor de cabeza, se recomienda solicitar asistencia médica inmediata, trasladar a la persona a un lugar fresco, refrescarla y ofrecer agua.

El escenario climático combina calor persistente con episodios de lluvia, por lo que el seguimiento del pronóstico será clave para organizar actividades y cuidar la salud durante la semana.

