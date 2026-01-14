Indignante video: un hombre le pegó salvajemente a un perro porque le ladró a su hija en el hall

Tras el episodio, el perro logró alejarse y quedó inmóvil, mientras su dueña sufrió una descompensación por el shock emocional al presenciar la agresión.

La mujer debió ser internada por la impresión y, tras recibir atención médica, quedó bajo observación. Actualmente, se recupera en su domicilio.

Los damnificados radicaron una denuncia tanto por el ataque al animal como por las agresiones verbales sufridas por la propietaria. En paralelo, el consorcio del edificio evalúa posibles sanciones contra el vecino involucrado, mientras el caso genera un fuerte repudio en redes sociales.