ANSES actualizó las asignaciones: cuánto se cobra por AUH y SUAF en febrero

Entre los rubros que más aumentaron se destacaron:

Transporte: 4,0%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,1%

Comunicación: 3,3%

Otros bienes y servicios: 2,6%

En contraste, las menores subas se registraron en Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

Este índice es el que ANSES utiliza para definir el ajuste automático de febrero 2026.

Asignaciones Familiares ANSES: cuánto aumentan en febrero 2026

Con la inflación de diciembre confirmada, se establece que las Asignaciones Familiares aumentarán un 2,8% en febrero de 2026. A continuación, los montos actualizados correspondientes al primer rango de ingresos.

Asignaciones mensuales

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 Pago mensual (80%): $103.276,80

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH): $420.354 Pago mensual (80%): $336.283,20

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.547,52

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $205.017,12

En el caso de la AUH, ANSES retiene el 20% mensual, que se paga una vez presentada la Libreta AUH, donde se certifican controles de salud y escolaridad.

Asignaciones de Pago Único: montos vigentes en febrero

ANSES también actualizó los valores de las Asignaciones de Pago Único, que se abonan por única vez ante determinados eventos familiares:

Asignación por nacimiento: $75.207

Asignación por adopción: $449.688

Asignación por matrimonio: $112.612

Estos beneficios se solicitan mediante trámite previo y están sujetos a los topes de ingresos establecidos por el organismo previsional.