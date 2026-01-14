En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
SUAF
Previsional

ANSES actualizó las asignaciones: cuánto se cobra por AUH y SUAF en febrero

El dato de inflación de diciembre activó el aumento mensual. Mirá los nuevos montos de las Asignaciones Familiares.

ANSES actualizó las asignaciones: cuánto se cobra por AUH y SUAF en febrero

ANSES actualizó las asignaciones: cuánto se cobra por AUH y SUAF en febrero
Leé también ANSES confirma los nuevos montos de la AUH para enero 2026
ANSES confirma los nuevos montos de la AUH para enero 2026

Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se actualizan todos los meses en función del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible. Este esquema reemplazó la fórmula anterior, que otorgaba aumentos de manera trimestral.

El objetivo del nuevo mecanismo es evitar que los ingresos de los sectores más vulnerables pierdan poder adquisitivo frente a la inflación mensual.

Inflación de diciembre 2025: el dato clave que define el aumento

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre de 2025 fue del 2,8%, mientras que la variación acumulada durante todo el año alcanzó el 31,5%.

Entre los rubros que más aumentaron se destacaron:

  • Transporte: 4,0%

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,1%

  • Comunicación: 3,3%

  • Otros bienes y servicios: 2,6%

En contraste, las menores subas se registraron en Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

Este índice es el que ANSES utiliza para definir el ajuste automático de febrero 2026.

SUAF_ANSES

Asignaciones Familiares ANSES: cuánto aumentan en febrero 2026

Con la inflación de diciembre confirmada, se establece que las Asignaciones Familiares aumentarán un 2,8% en febrero de 2026. A continuación, los montos actualizados correspondientes al primer rango de ingresos.

Asignaciones mensuales

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096

    • Pago mensual (80%): $103.276,80

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH): $420.354

    • Pago mensual (80%): $336.283,20

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.547,52

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $205.017,12

En el caso de la AUH, ANSES retiene el 20% mensual, que se paga una vez presentada la Libreta AUH, donde se certifican controles de salud y escolaridad.

Asignaciones de Pago Único: montos vigentes en febrero

ANSES también actualizó los valores de las Asignaciones de Pago Único, que se abonan por única vez ante determinados eventos familiares:

  • Asignación por nacimiento: $75.207

  • Asignación por adopción: $449.688

  • Asignación por matrimonio: $112.612

Estos beneficios se solicitan mediante trámite previo y están sujetos a los topes de ingresos establecidos por el organismo previsional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES SUAF
Notas relacionadas
ANSES fija el monto de la Ayuda Escolar 2026 para quienes cobran AUH
AUH febrero 2026: cuánto se cobra con el aumento de ANSES
Jubilados: los haberes de ANSES reciben un aumento y bono en enero

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar