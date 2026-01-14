Luego de que el INDEC diera a conocer el dato de inflación de diciembre, ya se pueden calcular los nuevos montos que pagará ANSES en febrero de 2026 por Asignaciones Familiares, AUH y otros beneficios sociales.
El dato de inflación de diciembre activó el aumento mensual. Mirá los nuevos montos de las Asignaciones Familiares.
ANSES actualizó las asignaciones: cuánto se cobra por AUH y SUAF en febrero
Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se actualizan todos los meses en función del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible. Este esquema reemplazó la fórmula anterior, que otorgaba aumentos de manera trimestral.
El objetivo del nuevo mecanismo es evitar que los ingresos de los sectores más vulnerables pierdan poder adquisitivo frente a la inflación mensual.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre de 2025 fue del 2,8%, mientras que la variación acumulada durante todo el año alcanzó el 31,5%.
Entre los rubros que más aumentaron se destacaron:
Transporte: 4,0%
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%
Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,1%
Comunicación: 3,3%
Otros bienes y servicios: 2,6%
En contraste, las menores subas se registraron en Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).
Este índice es el que ANSES utiliza para definir el ajuste automático de febrero 2026.
Con la inflación de diciembre confirmada, se establece que las Asignaciones Familiares aumentarán un 2,8% en febrero de 2026. A continuación, los montos actualizados correspondientes al primer rango de ingresos.
Asignaciones mensuales
Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096
Pago mensual (80%): $103.276,80
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH): $420.354
Pago mensual (80%): $336.283,20
Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.547,52
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $205.017,12
En el caso de la AUH, ANSES retiene el 20% mensual, que se paga una vez presentada la Libreta AUH, donde se certifican controles de salud y escolaridad.
ANSES también actualizó los valores de las Asignaciones de Pago Único, que se abonan por única vez ante determinados eventos familiares:
Asignación por nacimiento: $75.207
Asignación por adopción: $449.688
Asignación por matrimonio: $112.612
Estos beneficios se solicitan mediante trámite previo y están sujetos a los topes de ingresos establecidos por el organismo previsional.