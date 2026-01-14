Gustavo Conti reveló el impactante mensaje que recibió de Silvina Luna en un sueño: "Piel de gallina"
El actor Gustavo Conti dio detalles de la conexión en un sueño que tuvo con su amiga Silvina Luna, quien falleció el 31 de agosto de 2023 a los 43 años.
14 ene 2026, 10:35
Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 a los 43 años después de pasar casi tres meses internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano y luchar desde hace tiempo con las complicaciones en su estado de salud general derivadas de la intervención estética con Aníbal Lotocki en 2010.
Desde las redes sociales, quien recordó a su amiga fue Gustavo Conti, al reflejar que soñó con la rosarina y le marcó una canción especial de un famoso cantante que después buscó al no conocerla para escucharla y saber de qué trataba.
"Gordita te soñé, nos abrazamos y le dijiste que era como el tema de Phil Collins confianza", comentó el marido de Ximena Capristo y padre de Félix con una imagen con su gran amiga desde sus historias en la red social Instagram.
Y agregó emocionado sobre ese sueño donde se le apareció la rosarina: "Busqué en Google la relación de Phil y la confianza y me tiró este tema! Piel de gallina al leer la traducción".
"No escucho Phill, si conocía el tema pero hasta ahí", aclaró Gustavo Conti sobre el por qué de averiguar de qué canción le habló Silvina Luna en el sueño manteniendo siempre su recuerdo presente.
Gustavo Conti y el desgarrador recuerdo de Silvina Luna a dos años de su muerte
Gustavo Conti, gran amigo de Silvina Luna, compartió un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram al cumplirse dos años de la muerte de la actriz y modelo.
"Gordita hermosa ya pasaron dos años y siento el tiempo se detuvo de la ultima vez que nos vimos, Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo", comenzó el ex participante del reality Gran Hermano su emotivo mensaje.
Y remarcó sobre la amistad que los unió tantos años: "Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides nuestra familia, la salud y nuestro trabajo... Extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos".
"Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste. Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre!", destacó a flor de piel el actor y marido de Ximena Capristo.
"Te llevo conmigo siempre, en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de mi corazón hoy y siempre", finalizó su sentido posteo Gustavo Conti dedicado a su amiga Silvina Luna.