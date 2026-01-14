Gustavo Conti reveló el impactante mensaje que recibió de Silvina Luna en un sueño: "Piel de gallina"

"No escucho Phill, si conocía el tema pero hasta ahí", aclaró Gustavo Conti sobre el por qué de averiguar de qué canción le habló Silvina Luna en el sueño manteniendo siempre su recuerdo presente.

Gustavo Conti y el desgarrador recuerdo de Silvina Luna a dos años de su muerte

Gustavo Conti, gran amigo de Silvina Luna, compartió un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram al cumplirse dos años de la muerte de la actriz y modelo.

"Gordita hermosa ya pasaron dos años y siento el tiempo se detuvo de la ultima vez que nos vimos, Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo", comenzó el ex participante del reality Gran Hermano su emotivo mensaje.

Y remarcó sobre la amistad que los unió tantos años: "Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides nuestra familia, la salud y nuestro trabajo... Extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos".

"Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste. Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre!", destacó a flor de piel el actor y marido de Ximena Capristo.

"Te llevo conmigo siempre, en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de mi corazón hoy y siempre", finalizó su sentido posteo Gustavo Conti dedicado a su amiga Silvina Luna.