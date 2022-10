La justificación del repartidor que llevaba a su hijo en la caja de la moto

“No va a volver a pasar. Al nene no lo voy a llevar más ahí. Ya está, como mi familia me dijo. Y como acá que vinieron y me dijeron que me iban a sacar la licencia de conducir”, aseguró haciendo referencia a la visita que recibió en su domicilio por parte de los agentes de la ANSV.

"Venía con el nene atrás y me venía para la casa de mi papá. Al nene no tengo con quien dejarlo. Si tengo que pagar una niñera el nene no come nada. Al nene no lo voy a llevar más ahí. Eso no va a volver a pasar”, reconoció.

Video: el momento que el delivery llevaba al menor en la mochila

En la filmación original se escucha a un conductor molesto por la situación que estaba siendo testigo. El repartidor de comidas llevaba un menor dentro de la caja térmica donde se guardan los productos que los clientes compran a través de la app. El nene, con total inocencia, abría y cerraba la tapa de la caja de manera intermitente para asomar su cabeza y respirar.

“Increíble, increíble. Hay que sacarle la moto, el pibe, todo hay que sacarle”, dijo quien grabó toda la escena.

Por su parte, el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, se refirió a la historia del repartidor: “Encontramos a Horacio, un papá trabajador, humilde y con un pasado lleno de dificultades. Un papá que ama a su hijo y que hizo lo que hizo porque no podía dejarlo solo mientras iba a ganarse el pan”, señaló.

Además, aseguró que el hombre “aceptó la sanción por la infracción cometida y se comprometió a no repetirla”.