Villa Soldati: el asesino del jubilado de 76 años es un sicario

La víctima salió de su casa en la madrugada del jueves y se cruzó con un hombre que repentinamente sacó un arma y le disparó en la cara, matándolo en el acto.

"En un primer momento se pensaba que podía ser un robo pero de a poquito la hipótesis del robo se fue descartando y se pasó a un ajuste de cuentas. Ahora, la noticia de último momento tiene que ver con que la Justicia confirmó que la persona que asesinó a este jubilado es un sicario", informaron en el programa "Todo en Uno".

"Alguien le pagó a otra persona para que vaya a asesinar a un jubilado en plena Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Soldati, en la mañana del jueves", detalló el periodista Martín Candalaft.

"En las imágenes se ve al hombre caminando cuando se cruza con una persona bastante corpulenta, que saca un arma y le pega un tiro en la cara. Luego de eso, el sicario se da vuelta, no corre, no se va apurado, si no que muy tranquilamente sigue caminando en sentido contrario, se sube a un auto y se escapa", describió.

Asesinaron a un jubilado de 76 años en Villa Soldati

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves, cerca de las 5, en Tabaré al 2700, y Pizarro, donde la víctima fue hallada muerta en el cordón de la vereda con un tiro en el rostro.

Al lugar llegaron alertados por los vecinos efectivos de la Comisaría Vecinal 8 B de la Policía de la Ciudad, quienes identificaron al hombre asesinado como Adolfo Gustavo Calabretta (76), quien residía en esa misma cuadra y estaba jubilado, aunque se dedicaba a la compra y venta equipos de impresión.

Tras ello, llegó también personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que corroboró que el hombre ya estaba fallecido producto del impacto que le efectuaron en la cara.

Los pesquisas establecieron que en la esquina de la casa de Calabretta hay cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CUM), por lo que al analizar las imágenes descubrieron que toda la secuencia del asesinato había quedado filmada.

De acuerdo a los voceros, a las 5.15 se observa a un hombre de cabello negro, vestido con una campera azul similar a la de la selección argentina, jeans y zapatillas oscuras con suela blanca, que se acerca a la víctima y le dispara en el rostro, tras lo cual se va.

"Por los videos que ya se están analizando se trató de una clara ejecución. El asesino llega tranquilo, se arrima, le dispara y se va de la misma manera", dijo a Télam una fuente judicial.