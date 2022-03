"Lloré por primera vez": el emocionante relato del nieto de Estela de Carlotto por el 24 de marzo

En conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Montoya Carlotto compartió en Twitter sus vivencias y contó cómo su hija vivió este día en la escuela. "Estuve al tanto de la historia, desde que me enseñaron de historia, pero desde hace unos años, se me viene en un hilo que es indisoluble y va conmigo dónde voy, que me sigue hasta aquí y seguirá seguramente”, comenzó su reflexión en Twitter.