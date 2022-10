"Lo hacían comer como un perro": denuncian al Ejército por el suicidio de un soldado de 19 años

Pino estaba cumpliendo la instrucción como soldado en el RIM 11 de Tupungato. Desde allí le envió distintos mensajes a su mamá en los que se refería a su angustiante situación. “Estoy en la miseria” y “me van a dar de baja”, son algunas de las frases del joven a su madre, a quien también le reveló que lloraba por lo que presuntamente estaba padeciendo: “Me retan porque no me sé los cargos”.

La muerte del soldado de 19 años

El joven fue encontrado en el fondo de su vivienda el 4 de octubre, cuando disfrutaba de un franco. Había ingresado al Ejército hacía un par de meses. Ahora, su familia decidió presentarse como querellante y abrir una causa contra las autoridades militares del regimiento.

"Se llamaba Paolo Alexander Pino Quintero. 19 años recién cumplidos. Les muestro uno de los últimos chats con su mamá, antes de quitarse la vida al salir del RIM 11 de Tupungato", posteó el abogado Daniel Álvarez en su cuenta de Facebook, donde también anticipó que será el representante legal de la familia de la víctima.

Paolo_Pino_WhatsApp.jpg

Consultado sobre las acciones que tomará, Álvarez adelantó: “Estamos estudiando y reconstruyendo y buscando el porqué. Nosotros tenemos sospechas de que se debe a los malos tratos, excesos y abusos cometidos en el RIM 11 de Tupungato”.

"Lo que estamos haciendo ahora es recabar, testimonios y otras pruebas, para que hagamos la presentación el próximo lunes 17, donde nos vamos a constituir como querellantes particulares de la causa. Esto va a ser una causa bisagra, una nueva causa Carrasco, para que se apliquen nuevas metodologías para lo que llaman ellos ‘forjar el carácter’”, agregó Álvarez.

En relación con los abusos denunciados, el abogado afirmó que “le hacían trasladar una piedra gigante, enorme. Lo hacían comer en el piso. Tenía que llevar la comida con un solo pie y tratar de que no se le cayera. Si se le caía, tenía que comer en el piso como un perro".