Gremios universitarios anunciaron un nuevo paro de 48 horas en reclamo salarial: cuándo será

Esta decisión se da el día siguiente de que los rectores universitarios anunciaran un acuerdo por la actualización del 270% en los gastos de funcionamiento. Ese acuerdo no incluía mejoras en el salario de los profesores.

El comunicado del Frente Sindical, que nuclea a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN argumentó: “No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes”.

El fuerte comunicado de los gremios: “Salarios de pobreza”

“La universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza”, señalaron los gremios universitarios. Y advirtieron que “el conflicto universitario sigue abierto”.

El Frente Sindical insiste con que tienen “voluntad” de diálogo para poder llegar a un acuerdo salarial, sin embargo, entiende que “no se puede esperar más” y por ello convocaron el paro para los primeros días del mes siguiente.

Así cierran el comunicado: “El 90% restante del presupuesto es el salario de quienes trabajamos en universidades y ello está aún sin solución. El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de ofrecer una propuesta que permita a docentes y no docentes cumplir con su trabajo. Sin salarios dignos no hay posibilidad de una universidad pública de calidad. Defendemos colectivamente la universidad pública”.