Los testimonios que conmovieron al papa León XIV antes de su discurso en la UCA

"Durante los últimos siete años me he dedicado a crear mis propios emprendimientos. Para ello me sumergí en las cuestiones de cambio climático, para estudiar y desarrollar proyectos alternativos escalables que busquen la regeneración de nuestra casa común. Entré de lleno con inversión de tiempo y dinero en estas discusiones y emprendimientos, con una visión de llevar la teoría a la realidad", completó ante la atenta mirada de León XIV.

"En mi rol como consejero de empresas mineras, he tenido la oportunidad de participar en la toma de decisiones de impacto ambiental y comunitario, además de negocios. Poder trabajar en el diseño, negociación, implementación de programas para mejorar necesidades reales de comunidades ha sido de mis trabajos más gratificantes", señaló.

"Santo Padre, somos muchos los empresarios y emprendedores que queremos hacer bien y valientemente nuestro trabajo y ser buenos con quienes nos rodean. No es fácil. La bondad se confunde con ingenuidad y la ingenuidad se lee como debilidad de la que conviene aprovecharse. Compite con nosotros el que especula y deshumaniza a su gente, y a veces, quien recibió un cargo para servir. Le pido una palabra que nos ilumine para no abandonar este camino", concluyó.

El testimonio de una recicladora urbana de La Plata

EL PAPA LEÓN XIV ESCUCHÓ TESTIMONIOS SOBRE EL TRABAJO EN ARGENTINA

Otro de los conmovedores testimonios correspondió a Verónica San Martín, recicladora urbana de La Plata, quien relató cómo llegó a trabajar en la calle después de perder su empleo y atravesar una situación de violencia. También contó cómo, junto a otros trabajadores, logró organizarse y formar una cooperativa.

"Muchas veces decimos que quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros desechan una forma de subsistir. Después nos organizamos y nos pudimos transformar, pudimos transformar eso en trabajo. Necesitamos dignidad", dijo la mujer ante el Papa.

"Por eso el Papa Francisco nos llamaba 'poetas sociales'. Yo antes trabajaba en una clínica de limpieza y cuidaba chicos. Perdí mi trabajo y después pasé por una situación de violencia. Me tuve que ir de mi casa con mis hijos y ahí empecé a cartonear, buscando en la basura algo para vender y llevarle un plato de comida a mi casa", añadió.

"Y ahí en la calle también encontré lo que era la violencia. Muchas veces nos trataban como delincuentes, nos corrían y nos sacaban los carros. Pero también en la calle nos encontramos y nos organizamos, formamos nuestra cooperativa Recicladores Unidos. Hoy somos más de 200 compañeros, conquistamos derechos y demostramos que los cartoneros no somos basura, somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la casa común", completó.

"Hoy también acompañamos a los compañeros que se están recuperando de las adicciones, y acompañamos a los compañeros que salen de la cárcel para que no estén solos y puedan volver a empezar. Santo Padre, quisiera poner en sus manos la vida de tantos compañeros y compañeras que, incluso en las situaciones muy difíciles, todos los días salen a trabajar, se organizan y sostienen a otros compañeros. No queremos volver atrás, queremos seguir trabajando organizados y conquistando derechos para nosotros y para todas nuestras familias. Le pedimos una palabra que nos ilumine en este camino", finalizó.

Soledad Cuellar: la historia de una referente de la comunidad guaraní

Otro de los testimonios fue el de Soledad Cuellar, referente de la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco, en Pichanal, Salta. Durante su intervención, compartió su historia personal, habló sobre las situaciones de violencia y discriminación que atravesó y contó cómo acompaña a mujeres con problemas de consumo a través de un espacio comunitario y un emprendimiento de trabajo colectivo.

"Santo Padre, vengo de la comunidad Ava Guaraní, en la Misión San Francisco de Pichanal, Salta. Hace más de 10 años acompaño el espacio de mi comunidad. Muchas veces me preguntaron por qué; la respuesta está en mi propia historia. Fui una niña que sufrió, una adolescente que atravesó distintas violencias, una mujer que tuvo que seguir adelante sin saber de dónde sacaba las fuerzas, por ser mujer y por pertenecer a un pueblo originario, conocedora de cerca la discriminación y la falta de oportunidades", le contó a León XIV.

"En el Hogar de Cristo Santa Clara recibimos a mujeres con problemas de consumo. Ahí aprendimos algo que no se enseña en ningún lado: que detrás de una adicción siempre hay una historia, que ninguna llegó sola hasta ahí y ninguna sale sola tampoco", agregó.

"También formamos Ñande, que en nuestra lengua quiere decir 'nuestro'. Es un emprendimiento donde trabajamos juntas, ahí aprendimos a producir, a vender, a organizarnos. No esperamos que alguien viniera a darnos una oportunidad, la fuimos armando con nuestras propias manos entre varias. Eso para nosotras es el trabajo, no solamente generarse el pan, sino descubrir que una puede, que sirve, que tiene algo para dar. Vi mujeres que llegaron sin poder mirar a los ojos y que hoy manejan su propio dinero", completó.

"Santo Padre, en nuestras comunidades el trabajo casi siempre empieza así: juntándose unos pocos y sosteniéndose entre todos. Le confío ese camino, el de los que se organizan desde abajo, y le pido una palabra que nos ilumine. Gracias", cerró Cuellar.