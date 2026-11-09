El mensaje del papa León XIV en la UCA: "Privar a la persona de su trabajo es herir su dignidad". (Foto: Reuters)

En esa línea, cuestionó los modelos económicos que priorizan los intereses de unos pocos y advirtió sobre las consecuencias de la explotación laboral y el deterioro ambiental. “El trabajo no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos y respetando el orden de la creación”, sostuvo.

También señaló que los cambios en el mundo laboral deben contemplar el impacto de la crisis ecológica y el uso de los recursos naturales. En ese sentido, advirtió que el dominio económico concentrado puede derivar en situaciones de explotación que afectan a trabajadores y comunidades.

“A los trabajadores solo se los valora por su eficiencia. Una realidad que tiene una urgencia sin precedentes a la luz de la perspectiva de la ecología integral formulada por el papa Francisco”, expresó.

El Pontífice también planteó que el desarrollo tecnológico y económico debe respetar los límites de la naturaleza y evitar que los costos del crecimiento recaigan sobre los sectores más vulnerables.

El Papa calificó al desempleo como un drama y reclamó poner la dignidad humana en el centro

Otro de los ejes centrales del discurso estuvo relacionado con la situación de quienes no tienen trabajo y las consecuencias que esa condición genera más allá de la pérdida de ingresos.

León XIV definió al desempleo como un “auténtico drama en la vida de quien lo padece” y remarcó que la falta de oportunidades laborales representa un perjuicio directo para la dignidad de las personas.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico. Es herir gravemente su dignidad”, afirmó.

En ese contexto, hizo referencia a uno de los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, que establece que la persona debe ocupar el centro de las decisiones económicas y sociales.

“Nos encontramos aquí ante el primero y más fundamental de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: el principio de la dignidad de la persona humana”, señaló.

Y agregó que la economía debe estar subordinada al bienestar de la sociedad. “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

Además, llamó a superar las prácticas individualistas y los intereses corporativos para avanzar hacia un modelo basado en el bien común y el desarrollo integral.

León XIV reivindicó a los movimientos sociales y pidió ampliar la representación sindical

Sobre los movimientos sociales, destacó su capacidad para organizarse y generar respuestas comunitarias frente a las dificultades. “Ellos no esperan pasivamente la ayuda del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres T: tierra, techo y trabajo”, expresó.

En cuanto a las organizaciones sindicales, León XIV reconoció su importancia como herramientas de representación y protección de los trabajadores, especialmente de quienes tienen menos posibilidades de hacer escuchar sus reclamos. “El sindicato es una institución indispensable cuando defienden a los que no tienen voz y se resiste a la mercantilización de la fuerza del trabajo”, sostuvo.

Sin embargo, también les pidió ampliar su alcance y establecer vínculos con quienes permanecen fuera de los mecanismos tradicionales de empleo.

En particular, mencionó a los trabajadores informales, precarizados y excluidos del sistema laboral registrado, y advirtió sobre la necesidad de adaptar la representación gremial a las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo.

El mensaje sobre la propiedad privada, la solidaridad y el bien común

En otro tramo de su discurso, León XIV se refirió al derecho a la propiedad privada y recordó que, desde la perspectiva de la Iglesia, ese principio debe contemplar también las necesidades del conjunto de la sociedad. “Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad”, manifestó.

También planteó que la solidaridad puede convertirse en una herramienta para modificar las relaciones económicas y laborales, frente a un escenario global marcado por la desigualdad y la cultura del descarte.

“En una estructura económica globalizada que tiende a la cultura del descarte, la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad”, afirmó.

El pontífice también reconoció los aportes de la Argentina en distintos campos, como la astronomía, la actividad agrícola y la ciencia médica. E invitó a valorar tareas que suelen quedar invisibilizadas, como el trabajo doméstico, el cuidado de los chicos en los barrios y las jornadas dedicadas a las actividades rurales.