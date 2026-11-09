En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Papa León XIV
Sindicatos
Encuentro

El mensaje del papa León XIV en la UCA: "Privar a la persona de su trabajo es herir su dignidad"

El encuentro se realizó en la sede de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. La actividad forma parte de la agenda del pontífice luego de la multitudinaria misa que encabezó en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

León XIV se reunió con sindicalistas

León XIV se reunió con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales en la UCA. (Foto: Reuters).

El papa León XIV participó este lunes de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, donde se reunió con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. La actividad forma parte de la agenda del sumo pontífice durante su visita al país y se desarrolla luego de la multitudinaria misa que celebró en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Leé también Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la masiva convocatoria y la misa
Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la misa en Palermo (Foto: Reuters)

El sumo pontífice fue recibido por el rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone, y estuvo acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el obispo de La Rioja, Dante Gustavo Braida, entre otras autoridades eclesiásticas.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

La reunión con los distintos sectores vinculados al ámbito laboral fue el primero de los compromisos previstos para la tarde de este lunes. Luego, León XIV continuará con una serie de encuentros institucionales y religiosos que se extenderán hasta la noche.

León XIV pidió que la economía esté al servicio de las personas y no al revés

En su discurso, el Papa agradeció la posibilidad de reunirse con los distintos representantes del mundo laboral y planteó la necesidad de recuperar el sentido humano del trabajo como parte del desarrollo de la sociedad: “Tenía un profundo deseo de encontrarme con todos ustedes”, expresó al comenzar su intervención.

El mensaje del papa León XIV en la UCA:

El mensaje del papa León XIV en la UCA: "Privar a la persona de su trabajo es herir su dignidad". (Foto: Reuters)

En esa línea, cuestionó los modelos económicos que priorizan los intereses de unos pocos y advirtió sobre las consecuencias de la explotación laboral y el deterioro ambiental. “El trabajo no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos y respetando el orden de la creación”, sostuvo.

También señaló que los cambios en el mundo laboral deben contemplar el impacto de la crisis ecológica y el uso de los recursos naturales. En ese sentido, advirtió que el dominio económico concentrado puede derivar en situaciones de explotación que afectan a trabajadores y comunidades.

“A los trabajadores solo se los valora por su eficiencia. Una realidad que tiene una urgencia sin precedentes a la luz de la perspectiva de la ecología integral formulada por el papa Francisco”, expresó.

El Pontífice también planteó que el desarrollo tecnológico y económico debe respetar los límites de la naturaleza y evitar que los costos del crecimiento recaigan sobre los sectores más vulnerables.

El Papa calificó al desempleo como un drama y reclamó poner la dignidad humana en el centro

Otro de los ejes centrales del discurso estuvo relacionado con la situación de quienes no tienen trabajo y las consecuencias que esa condición genera más allá de la pérdida de ingresos.

León XIV definió al desempleo como un “auténtico drama en la vida de quien lo padece” y remarcó que la falta de oportunidades laborales representa un perjuicio directo para la dignidad de las personas.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico. Es herir gravemente su dignidad”, afirmó.

En ese contexto, hizo referencia a uno de los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, que establece que la persona debe ocupar el centro de las decisiones económicas y sociales.

“Nos encontramos aquí ante el primero y más fundamental de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: el principio de la dignidad de la persona humana”, señaló.

Y agregó que la economía debe estar subordinada al bienestar de la sociedad. “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

Además, llamó a superar las prácticas individualistas y los intereses corporativos para avanzar hacia un modelo basado en el bien común y el desarrollo integral.

León XIV reivindicó a los movimientos sociales y pidió ampliar la representación sindical

Sobre los movimientos sociales, destacó su capacidad para organizarse y generar respuestas comunitarias frente a las dificultades. “Ellos no esperan pasivamente la ayuda del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres T: tierra, techo y trabajo”, expresó.

En cuanto a las organizaciones sindicales, León XIV reconoció su importancia como herramientas de representación y protección de los trabajadores, especialmente de quienes tienen menos posibilidades de hacer escuchar sus reclamos. “El sindicato es una institución indispensable cuando defienden a los que no tienen voz y se resiste a la mercantilización de la fuerza del trabajo”, sostuvo.

Sin embargo, también les pidió ampliar su alcance y establecer vínculos con quienes permanecen fuera de los mecanismos tradicionales de empleo.

En particular, mencionó a los trabajadores informales, precarizados y excluidos del sistema laboral registrado, y advirtió sobre la necesidad de adaptar la representación gremial a las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo.

El mensaje sobre la propiedad privada, la solidaridad y el bien común

En otro tramo de su discurso, León XIV se refirió al derecho a la propiedad privada y recordó que, desde la perspectiva de la Iglesia, ese principio debe contemplar también las necesidades del conjunto de la sociedad. “Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad”, manifestó.

También planteó que la solidaridad puede convertirse en una herramienta para modificar las relaciones económicas y laborales, frente a un escenario global marcado por la desigualdad y la cultura del descarte.

“En una estructura económica globalizada que tiende a la cultura del descarte, la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad”, afirmó.

El pontífice también reconoció los aportes de la Argentina en distintos campos, como la astronomía, la actividad agrícola y la ciencia médica. E invitó a valorar tareas que suelen quedar invisibilizadas, como el trabajo doméstico, el cuidado de los chicos en los barrios y las jornadas dedicadas a las actividades rurales.

En pocas palabras

  • El papa León XIV se reunió con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales en la UCA.
  • El mensaje central enfatizó que
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Papa León XIV Sindicatos Empresarios Movimientos Sociales UCA
Notas relacionadas
En una masiva misa, el Papa brindó un mensaje especial a las familias de Argentina y habló de las dificultades sociales
Las mejores imágenes de la misa del papa León XIV a los argentinos en Palermo
El papa León XIV recibió a cinco personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la iglesia

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar