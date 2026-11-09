En medio de la denuncia contra Icardi, se conocieron los desesperados mensajes que Wanda Nara recibió de su hija

La preocupación por el colegio y el pedido de ayuda a Wanda Nara

De acuerdo con el relato de Calabró, los mensajes se extendieron durante apenas seis minutos, entre las 11.03 y las 11.09, pero fueron numerosos y reflejaron la preocupación de la menor por una situación vinculada tanto a su padre como a sus obligaciones escolares.

"Ella está preocupada por las notas, dice que no terminó un examen, que tiene miedo de que le bajen la nota de fin de año, que necesita llegar al colegio antes de las 12.15, miren la presión, pobrecita. Hay otro examen y que el padre la está obligando y que no responde a ninguno de estos pedidos", agregó la conductora.

El episodio volvió a poner el foco en la situación familiar de Wanda e Icardi, en un contexto atravesado por denuncias, presentaciones judiciales y diferencias entre ambos que adquirieron una fuerte exposición mediática.