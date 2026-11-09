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En medio de la denuncia contra Icardi, se conocieron los desesperados mensajes que Wanda Nara recibió de su hija

En medio de la denuncia contra Mauro Icardi, se conocieron en PrimiciasYa los mensajes que Wanda Nara recibió de su hija.

9 nov 2026, 17:47
Wanda Nara y Mauro Icardi
Wanda Nara y Mauro Icardi

En medio de la disputa judicial y la denuncia contra Mauro Icardi, salieron a la luz detalles de una serie de mensajes que la hija mayor de la expareja le habría enviado a Wanda Nara. En PrimiciasYa (América TV), la menor manifestó su angustia y le pidió insistentemente a la conductora que fuera a buscarla.

Marina Calabró relató que la situación comenzó alrededor de las 11 de la mañana, cuando la niña empezó a comunicarse con Wanda de manera reiterada. "A las 11 la menor envía mensajes desesperadamente a Wanda. Ahí arranca como una suerte de cataratas", comenzó contando la conductora.

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Damasia Ochoa hizo hincapié en el temor que expresaba la pequeña. "Es cuando dice que tiene miedo", señaló. Por su parte, Calabró aclaró que no iba a mostrar las conversaciones completas por tratarse de mensajes privados de una menor de edad, aunque sí compartió algunas de las frases que permitían comprender lo que estaba sucediendo.

"Miren lo que es la cantidad de mensajes desesperados de la niña donde dice: 'Me venís a buscar ya, porfa'; 'Ma', 'Ma', 'Ma', 'Ma', 'Ma', 'No me quiero quedar, buscame, ma, ma, buscame, ¿me llevás al colegio?', 'Ma, porfa, porfa', 'Ma, papá se enojó conmigo'. Esto lo parafraseo, parece que ella lo que dice es que le pidió al papá que la lleve al colegio de vuelta y que el padre se enojó con esto", siguió explicando la periodista.

La preocupación por el colegio y el pedido de ayuda a Wanda Nara

De acuerdo con el relato de Calabró, los mensajes se extendieron durante apenas seis minutos, entre las 11.03 y las 11.09, pero fueron numerosos y reflejaron la preocupación de la menor por una situación vinculada tanto a su padre como a sus obligaciones escolares.

"Ella está preocupada por las notas, dice que no terminó un examen, que tiene miedo de que le bajen la nota de fin de año, que necesita llegar al colegio antes de las 12.15, miren la presión, pobrecita. Hay otro examen y que el padre la está obligando y que no responde a ninguno de estos pedidos", agregó la conductora.

El episodio volvió a poner el foco en la situación familiar de Wanda e Icardi, en un contexto atravesado por denuncias, presentaciones judiciales y diferencias entre ambos que adquirieron una fuerte exposición mediática.

     

 

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