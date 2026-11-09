Nahuel Gallo le escribió una carta al papa León XIV por los presos políticos en Venezuela

"Sus palabras me hicieron pensar especialmente en tantas familias que hoy viven separadas por el encierro; en madres que esperan, en hijos que crecen sin poder abrazar a sus padres y en familiares que cada día se preguntan cuándo volverán a reunirse", expresó.

El pedido de Nahuel Gallo al papa León XIV por los presos políticos en Venezuela

En otro tramo de la carta, Gallo le pidió directamente al Pontífice que tenga presente a quienes todavía permanecen privados de su libertad.

"Santo Padre, hay personas que siguen esperando justicia detrás de los muros de una prisión. Hay presos políticos y extranjeros que necesitan que el mundo no los olvide", escribió.

También explicó cuál fue el propósito de su mensaje y por qué decidió continuar con el reclamo después de recuperar la libertad: "Mi carta buscaba acercarle esa realidad, contarle lo que viví y hacerle llegar la voz de quienes todavía no pueden contar su propia historia".

Finalmente, aseguró que seguirá reclamando por quienes permanecen detenidos y cerró su publicación con un mensaje de esperanza: "Quizás hoy no pude entregársela personalmente, pero voy a seguir levantando la voz. Porque la dignidad humana no tiene nacionalidad y la libertad no debería ser un privilegio".

"Confío en que estas palabras encontrarán su camino. Que Dios acompañe a cada familia que espera y que nunca perdamos la esperanza. Que nadie sea olvidado", concluyó.

Cómo fue la detención de Nahuel Gallo en Venezuela

El 8 de diciembre de 2024, Gallo fue detenido cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que conecta las ciudades de Cúcuta y Ureña. Había viajado para reencontrarse con su pareja, María Alexandra Gómez, y el hijo de ambos, que entonces tenía dos años.

Según la reconstrucción del caso, había completado los trámites migratorios cuando fue apartado por agentes venezolanos para una entrevista. Le quitaron el teléfono y, en una última comunicación con su pareja, alcanzó a avisarle que lo trasladaban para un segundo interrogatorio. Después quedó incomunicado.

Las autoridades venezolanas lo acusaron de participar en un supuesto plan conspirativo contra el gobierno de Nicolás Maduro. Permaneció detenido durante 448 días en la cárcel El Rodeo I y fue liberado el 1° de marzo de 2026.