La emoción de Valeria Mazza por el papa León XIV

Una de las que más se emocionó fue Valeria Mazza, que estuvo junto a su marido, Alejandro Gravier, en las primeras filas de la ceremonia. La modelo compartió fotos en Instagram y escribió: "Gracias Papa León XIV. Muy emocionante vivir esta misa, esta energía de amor, y escuchar tus palabras fueron un regalo al alma".

El posteo superó los 13.000 "me gusta" en la primera hora, y Pampita fue una de las que reaccionó con emojis de manos en oración y un corazón. Sin embargo, no faltaron las críticas: un usuario consideró "vergonzoso" que hayan estado invitadas figuras de la farándula.

Notas para chequear: el tuit no dice que Flor Peña haya estado en la misa, por eso no lo afirmé. Lo escribí como una opinión sobre la visita. Corregí en la cita "tanta crueldad" (la captura se lee así) y mantuve el resto textual. En el H2, la mención a la crítica del usuario es de un comentario visible en el posteo de Mazza, una opinión suelta. Si preferís quitarla para centrarte en la emoción, la saco. Además, la nota quedó con 4 párrafos más el H2 de 2 párrafos; si querías 4 en total, lo recorto.