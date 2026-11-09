La drástica postura de Flor Peña sobre la visita del papa León XIV

Flor Peña se sumó al debate que generó la visita del papa León XIV a la Argentina con un mensaje que publicó en su cuenta de X este lunes por la tarde. Lo hizo con el hashtag #PapaLeonXIV y dejó en claro desde el comienzo desde qué lugar opinaba.
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Flor Peña se pronunció en X sobre la masiva misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles.
Flor Peña se sumó al debate que generó la visita del papa León XIV a la Argentina con un mensaje que publicó en su cuenta de X este lunes por la tarde. Lo hizo con el hashtag #PapaLeonXIV y dejó en claro desde el comienzo desde qué lugar opinaba.
La actriz aclaró que no es una persona religiosa ni se identifica con ninguna institución, aunque valoró lo que ocurrió: "No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa".
Para Flor Peña, lo más importante fue el mensaje que se escuchó y la cantidad de gente que se acercó a oírlo. "Que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad", escribió.
Su posteo se suma a los de otras figuras del espectáculo que se expresaron en redes por la visita del Papa, que convocó a miles de fieles y a varios famosos en la misa del Monumento a los Españoles.
Una de las que más se emocionó fue Valeria Mazza, que estuvo junto a su marido, Alejandro Gravier, en las primeras filas de la ceremonia. La modelo compartió fotos en Instagram y escribió: "Gracias Papa León XIV. Muy emocionante vivir esta misa, esta energía de amor, y escuchar tus palabras fueron un regalo al alma".
El posteo superó los 13.000 "me gusta" en la primera hora, y Pampita fue una de las que reaccionó con emojis de manos en oración y un corazón. Sin embargo, no faltaron las críticas: un usuario consideró "vergonzoso" que hayan estado invitadas figuras de la farándula.
Notas para chequear: el tuit no dice que Flor Peña haya estado en la misa, por eso no lo afirmé. Lo escribí como una opinión sobre la visita. Corregí en la cita "tanta crueldad" (la captura se lee así) y mantuve el resto textual. En el H2, la mención a la crítica del usuario es de un comentario visible en el posteo de Mazza, una opinión suelta. Si preferís quitarla para centrarte en la emoción, la saco. Además, la nota quedó con 4 párrafos más el H2 de 2 párrafos; si querías 4 en total, lo recorto.