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Papa León XIV
Pablo Quirno
Encuentro interreligioso

El mensaje de León XIV en el Palacio San Martín: diálogo interreligioso, diversidad y unidad

El Papa se reunió con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. En su discurso, reivindicó la historia de convivencia entre distintas confesiones en el país y destacó el valor de la oración y la escucha, especialmente en la era digital.

El Papa se reunió con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. (Foto: Reuters).

El Papa se reunió con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. (Foto: Reuters).

El papa León XIV llamó a fortalecer el diálogo entre las distintas confesiones religiosas y destacó el aporte de la diversidad cultural y espiritual a la identidad argentina durante un encuentro con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería.

Leé también El mensaje del papa León XIV en la UCA: "Privar a la persona de su trabajo es herir su dignidad"
León XIV se reunió con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales en la UCA. (Foto: Reuters).

El pontífice llegó al edificio acompañado por el canciller Pablo Quirno, quien lo recibió y le dio la bienvenida. La actividad se realizó después de su presentación en la Universidad Católica Argentina(UCA), donde se había reunido con referentes sindicales, empresarios, trabajadores y representantes de movimientos sociales.

La actividad se realizó después de su presentación en la Universidad Católica Argentina (UCA). (Foto: Reuters)

La actividad se realizó después de su presentación en la Universidad Católica Argentina (UCA). (Foto: Reuters)

Durante su discurso, León XIV se refirió al papel de las distintas creencias en la sociedad y las definió como “las religiones como guardianas de la dignidad humana como expresiones de nuestra libertad y lugares para cultivar nuestra esperanza”.

También reafirmó el vínculo de la Iglesia católica con el pueblo judío y expresó su respeto por las demás tradiciones religiosas. “Deseo reafirmar el vínculo espiritual que une a la Iglesia con el pueblo de Israel y el sincero respeto por aquello de santo y verdadero que está presente en las diferentes tradiciones religiosas”, sostuvo.

La diversidad religiosa en la identidad argentina

El Papa destacó la conformación histórica de la sociedad argentina a partir del encuentro de distintas culturas y comunidades. “La identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas, de religiones diferentes, formado por los pueblos originarios y por tantos inmigrantes de distintas partes del mundo que fueron llegando a esta tierra a lo largo de los siglos, trayendo en sus baúles sus sueños y su fe”, expresó.

En esa línea, recordó la convivencia entre las distintas confesiones y su contribución a la construcción del país. “Al principio fueron católicos, evangélicos y judíos, y después muchos más. Todos ellos en su diversidad aprendieron a trabajar juntos, a formar familias y comunidades, a construir colonias y aldeas, en admirable simbiosis con las tradiciones locales. Así dieron unidad a la nación y llevaron adelante proyectos comunes”, señaló.

En otro tramo de su intervención, León XIV se refirió a los desafíos de la vida contemporánea y al lugar de la espiritualidad frente a las distracciones que impone la tecnología. “Especialmente en la era digital, la oración nos ayuda a vencer las distracciones encontrando en el silencio el valor de la escucha”, afirmó.

El mensaje de Quirno y la tradición de diálogo interreligioso

Antes de la intervención del pontífice, el canciller Pablo Quirno le dio la bienvenida y destacó la importancia del encuentro entre las distintas comunidades religiosas. “Es un honor recibirlo en el Palacio San Martín durante su visita pastoral a la Argentina”, expresó.

El funcionario señaló que la reunión con los referentes religiosos tenía como propósito escuchar la palabra del Papa. También manifestó que la visita estaba atravesada por la emoción de la fe y se refirió al significado del lema In Illo uno unum, vinculado con el pensamiento de San Agustín y con la unidad en Cristo que inspira el ministerio de León XIV.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

En ese contexto, Quirno valoró que el pontífice se acerque a quienes profesan otras creencias y convoque a reconocer las diferencias desde una humanidad compartida. Además, sostuvo que la Argentina encuentra en ese mensaje una tradición de encuentro y diálogo, construida a partir de la escucha y la cercanía.

"Usted se acerca a quienes profesan otras creencias y nos invita a honrar las diferencias afirmando nuestra humanidad común", sostuvo el canciller.

Por último, destacó el aporte de las comunidades religiosas a la sociedad mediante la fe, la esperanza y la caridad, en particular en el acompañamiento de quienes más lo necesitan. También resaltó la búsqueda de la justicia, el respeto por la libertad de culto y la defensa de la vida como un don que debe ser protegido.

En pocas palabras

  • Diálogo interreligioso: El Papa León XIV resaltó la convivencia y el aporte de la diversidad religiosa a la identidad argentina en el Palacio San Martín.
  • Rol de las religiones: Las definió como guardianas de la dignidad humana, expresiones de libertad y lugares para cultivar la esperanza.
  • Visita del Papa: Fue recibido por el canciller Pablo Quirno, destacando la tradición de encuentro y diálogo en Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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