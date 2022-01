Según consignaron medios locales, el vehículo iba rumbo a Bariloche y el accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 271, en la tarde del jueves, aunque recién trascendió en las últimas horas.

¿Quién era Luis Eduardo Conde?

Conde fue por años el bogado de Franco Macri. Sin embargo, tiempo atrás tuvo apariciones públicas en las que criticó con dureza a Mauricio Macri durante su presidencia.

En una oportunidad, había dicho que el entonces presidente y sus hermanos "pensaban mal de aquel que podía tocarles un peso de su bolsillo, creyendo que la plata la habían hecho ellos, pero el hacedor de todo fue Franco".

En otro caso, Conde acusó también a Mauricio Macri de ser el "ideólogo" del maltrato a su hermana Sandra, a quien "no la consideraban parte de la familia", y aseguró que él mismo debió trasladarse a la quinta Los Abrojos cuando ella falleció "porque Mauricio no quería entregarle el cuerpo al marido".

"Mauricio es una persona soberbia y mentirosa. Franco me decía que no estaba preparado para ser presidente, tenía miedo de lo que podía hacer", afirmó Conde. El abogado contó también que fue testigo de un intento de Mauricio Macri para que su padre Franco se hiciera cargo del escándalo de las escuchas telefónicas por el que estuvo procesado: "Yo le dije que no firme eso, porque él no había hecho nada".