Luis Puenzo opinó de la crisis en el INCAA y le envió un duro mensaje al Gobierno sobre su renuncia

“La renuncia la debería presentar yo. Faltaría que me la pidan. Yo no me quiero ir, por lo menos por el momento hasta terminar lo que estoy haciendo. Lo relevante es la situación del cine”, remarcó.

Sobre si hay una posición política, Puenzo aclaró: "No tengo la impresión de que en esta crisis exista una crisis política. Intereses económicos los hay. Es un lugar que hubo mucha corrupción. Como es una industria que maneja suma de dinero importante, hay casos históricamente muy poco defendibles, muy poco claros. No sé si hay una pelea por capturar esa caja. A la gente que ha lucrado y vivido del cine no le conviene que estemos nosotros", enfatizó Puenzo.

Y agregó: "Si me dan por renunciado no están cumpliendo la ley. Yo fui nombrado por cuatro años por el presidente", aclaró Puenzo en diálogo en Radio con Vos.

Protestas frente al INCAA.jpg Diferentes actores del sector audiovisual convocaron a una concentración exigiendo la renuncia del titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Luis Puenzo. (Foto: Télam)

Luis Puenzo: "Importa la situación del cine"

A pesar de que Puenzo está en la mira del colectivo de cineastas, él no esquivó y coincidió con el reclamo. "En última instancia, mi situación personal no es relevante", indicó. "Importa la situación del cine, en la que estaba y en la que queda. Eso es lo grave y eso es lo que me preocupa".

Sobre la represión policial que hubo durante la protesta de trabajadores audiovisuales, en la que se detuvo a tres personas, señaló: "Lo de ayer y la represión brutal de la policía es muy repudiable. Colabora con que la situación empeorara drásticamente".

"Yo no soy político, nunca lo fui"

Puenzo aclaró: "Yo no soy político, nunca lo fui. Probablemente, esta sea la última vez que esté cerca de la política. Y no me cuesta nada volver a la laptop a escribir un guión. No me agarro de esta posibilidad. Como cineasta voy a seguir hablando toda la vida".

"Nosotros impulsamos la ley de Cine que se promulgó en el año 1994. Allí el fondo de fomento tocó los 60 millones de dólares. En este momento el presupuesto apenas supera la mitad. Se redujo impresionantemente. Y la industria se multiplicó por diez", concluyó.

El mensaje del ministro de Cultura de la Nación

12-04-2022_diferentes_actores_del_sector_audiovisual.jpg Tristán Bauer aseguró que se reunirá con Luis Puenzo Foto: Télam

Mientras tanto, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, se expresó sobre el asunto y anunció que habrá cambios en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

“Con respecto a Puenzo, me voy a reunir con él, pero va a haber cambios en el INCAA porque la intención es darle solución a una situación tensa”, expresó Bauer en una breve e improvisada conferencia de prensa y mientras manifestantes que permanecían en el lugar gritaban “¡Fuera Puenzo!”.

Bauer llegó a la sede del instituto para atender el contexto del enfrentamiento y desde allí subrayó que “para este gobierno la producción de contenidos nacionales es fundamental”, pero aclaró que las leyes de fomento tendientes a favorecer esa política “dependen del ámbito legislativo”.

Además, Bauer reconoció que “también hay una situación conflictiva en la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica que depende de la entidad) y se va a llamar a concurso para el cargo de rector”.

Detenidos, represión y violencia frente al INCAA

Protesta INCAA.jpg Los organizadores de la manifestación añadieron que Puenzo "no llevó adelante políticas que impulsen la producción de cine en las Provincias"

Entre los detenidos durante la movilización y debido al alegado propósito policial de liberar un carril de la calle en la que funciona el INCAA, la Asociación Trabajadores del Estado citó a Agustín Ríos, Manuel Alam y Andrés Martiervich, los tres estudiantes de la Enerc, mientras que desde Documentalistas Argentinos (DOCA) añadieron al cineasta Juan Mascaró, quien preside esa organización.

Como consecuencia de los enfrentamientos, Carlos Marrero, cronista de Télam, cayó en el lugar y sufrió una fuerte contusión en su rodilla derecha. En los videos se puede ver cómo efectivos con escudos avanzan contra los artistas, en la medida que muchos de ellos tratan de grabar la secuencia con sus celulares.

"Esto es una vergúenza, acaban de apresar a los compañeros de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), los policías están acá con cascos y barrotes, nada tiene sentido", fue el relato de una manifestante a A24.com.

¿Por qué los trabajadores del cine exigieron la renuncia de Puenzo?

El principal descontento con la gestión del cineasta es con la no modificación del Plan de Fomento, "impuesto en el gobierno de (Mauricio) Macri que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA".

Los organizadores de la manifestación añadieron que Puenzo "no llevó adelante políticas que impulsen la producción de cine en las Provincias", según aseguró el Colectivo de Cineastas a través de una carta abierta que envió al ministro de Cultura, Tristán Bauer.