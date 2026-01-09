Mar de Ajó: inhabilitaron para manejar a Eugenia Rolón tras chocar alcoholizada

Embed

Según el parte oficial, conducía un Honda Fit, que fue secuestrado en el lugar junto con las llaves, las cuales permanecen en una dependencia policial. No hubo personas heridas.

Sometida al test de alcoholemia, el resultado fue de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido, motivo por el cual fue demorada.

Quién es Eugenia Rolón

Eugenia Rolón nació en San Lorenzo y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde se define como “cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”. Es militante de La Libertad Avanza y actualmente administra la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei.

En X supera los 200 mil seguidores, en TikTok ronda los 220 mil y en Instagram acumula más de 360 mil, con contenidos en los que respalda las políticas del Gobierno.

hvcwfy7gvnbeji2qqsvxotqm4a La joven de 23 años tenía 1,89 gramos de alcohol en sangre.

Rolón afirma militar “las ideas de la libertad” desde los 16 años, cuando conoció a Milei en una charla en la Universidad Nacional de Rosario. En los primeros meses del actual mandato estuvo a cargo de las redes sociales de la vicepresidenta Victoria Villarruel, función que dejó tras la interna política.

Rol político y antecedente electoral

Junto a su pareja, Iñaki Gutiérrez, Rolón ocupa un lugar relevante en la estrategia comunicacional del oficialismo. Ambos se definen como “mileístas de Javier” y cuentan con el respaldo de Karina Milei.

los-influencers-politicos-inaki-gutierrez-y-eugenia-rolon-con-el-candidato-presidencial-de-lla-javier-milei-foto-twitter-inakiigutierrez-K2CFU2OE4FENJL42JHJE5RB44U Los influencers políticos Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón con Javier Milei (Foto: Twitter / @iñakiigutierrez).

En las últimas elecciones, la influencer fue candidata a convencional constituyente en San Lorenzo y obtuvo el 20% de los votos, ubicándose en el tercer lugar. La reciente sanción por el episodio vial reavivó la polémica en torno a su figura y su exposición pública.