Mar de Ajó: inhabilitaron para manejar a Eugenia Rolón tras chocar alcoholizada
La novia de Iñaki Gutiérrez no podrá sacar el registro de conducir hasta el 2099. La joven de 23 años tenía 1,89 gramos de alcohol en sangre.
Así fue el choque que provocó Eugenia Rolón, la novia del militante libertario Iñaki Gutiérrez.
El Ministerio de Transportede la provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitar de manera preventiva a Eugenia Rolón para tramitar la licencia de conducir, luego de que protagonizara un choque en Mar de Ajó mientras estaba al volante bajo los efectos del alcohol. La novia de Iñaki Gutiérrez no podrá manejar hasta el 2099.
Según confirmaron fuentes oficiales, la sanción rige hasta el año 2099, por lo que la joven de 23 años no podrá obtener el permiso de conducir emitido por la provincia de Buenos Aires y quedará con antecedente registrado a nivel nacional.
El episodio ocurrió en la madrugada del jueves, en la calle Rivadavia al 420, en Mar de Ajó. De acuerdo con el reporte policial, agentes de Tránsito y personal de seguridad de la Costa Atlántica habían advertido minutos antes que la conductora realizaba maniobras imprudentes.
Poco después, Rolón impactó contra un poste de alumbrado público. Un video difundido tras el hecho muestra la secuencia completa: la influencer giró en “U”, se subió a la vereda y chocó de lleno contra la estructura.
Según el parte oficial, conducía un Honda Fit, que fue secuestrado en el lugar junto con las llaves, las cuales permanecen en una dependencia policial. No hubo personas heridas.
Sometida al test de alcoholemia, el resultado fue de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido, motivo por el cual fue demorada.
Quién es Eugenia Rolón
Eugenia Rolón nació en San Lorenzo y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde se define como “cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”. Es militante de La Libertad Avanza y actualmente administra la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei.
En X supera los 200 mil seguidores, en TikTok ronda los 220 mil y en Instagram acumula más de 360 mil, con contenidos en los que respalda las políticas del Gobierno.
Rolón afirma militar “las ideas de la libertad” desde los 16 años, cuando conoció a Milei en una charla en la Universidad Nacional de Rosario. En los primeros meses del actual mandato estuvo a cargo de las redes sociales de la vicepresidenta Victoria Villarruel, función que dejó tras la interna política.
Rol político y antecedente electoral
Junto a su pareja, Iñaki Gutiérrez, Rolón ocupa un lugar relevante en la estrategia comunicacional del oficialismo. Ambos se definen como “mileístas de Javier” y cuentan con el respaldo de Karina Milei.
En las últimas elecciones, la influencer fue candidata a convencional constituyente en San Lorenzo y obtuvo el 20% de los votos, ubicándose en el tercer lugar. La reciente sanción por el episodio vial reavivó la polémica en torno a su figura y su exposición pública.