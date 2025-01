Mar del Plata contra los "trapitos": así es el operativo de seguridad que se impulsa en plena temporada

En las imágenes se puede ver a un agente del departamento de seguridad encara a un trapito que estaba pidiendo dinero a turistas y marplatenses a cambio de cuidarles el coche que dejaban estacionado en la zona de la famosa playa Bristol.

“Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”, escribió el intendente junto a las imágenes en las que se ve cómo el cuidacoches busca esquivar el accionar del funcionario.

Embed

El supuesto trapito se defiende asegurando que estaba en un espacio público, que podía quedarse allí, y que no le estaba pidiendo dinero a los dueños de los vehículos: “Nadie pidió plata a nadie, no hay ninguna denuncia. Estoy descansando como todo el mundo”, dice el cuidacoches.

Embed ESTO NO ES UN TRABAJO pic.twitter.com/Yj8a7XjE0i — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) January 2, 2025

Para Montenegro, lo de los trapitos “no es trabajo”

Luego se sienta en el piso para tratar de evitar que lo saquen: “Justamente porque es un espacio público usted no puede estar acá”, le responde el funcionario. “Ustedes no son nadie, no son nada”, dice el hombre mientras se va del lugar, y el final del audio deja un mensaje claro del funcionario: “Todas las veces te vamos a venir a buscar, tomátelas”.

La semana pasada, Montenegro escribió “ESTO NO ES UN TRABAJO”, en mayúsculas, en otro mensaje acompañado de un video en el que se mostraban los operativos que se realizan desde la Secretaría de Seguridad para sacar de las calles a las personas que cobran por limpiar vidrios en los semáforos, lavan autos o cuidan los vehículos a cambio de una propina, una situación que el intendente quiere desterrar.