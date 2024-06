Chicanas, trapitos sucios e insultos: los detalles de la pelea entre Gladys Florimonte y Cinthia Fernández

"Me cae mal. Ya cuando tuvimos ese entredicho, en la otra gestión de LAM, me dijo 'si vos salís electa me voy del país'. Y yo jodiendo le dije 'bueno, ojo, que te podés llegar a ir, prepará las valijas'", dijo la angelita.

Y remarcó sobre el viejo enfrentamiento: "No fue en serio la pelea. De hecho, si la buscás no fue en serio. Fue una chicana. Yo estaba tranquila acá".

Después de emitir un informe en el que explicaron el inicio de la pelea, Cinthia acotó: "Ella empezó a atacar por lo de Paraguay. Si vos empezás a atacar, después jodete".

Ahí, Yanina contextualizó: "En Paraguay, por lo que yo averigüé, ustedes estaban juntas en una obra de teatro, con Flopy Tesouro. Y una noche vos tenías un curro y abandonaste la obra con Flopy".

"No, no abandoné nada. Todos lo que hacemos teatro saben que es imposible irte en medio de una obra. Es imposible. Lo que sí había antes es que después de la obra vos no podías ir a hacer curros, te ponen distancias que no podés recorrer", se defendió Cinthia.

Nazarena Vélez intervino y explicó lo de los "curros": "En línea general cuando estás en temporada es preferible que no. Porque la gente prefiere ir a un boliche, que entra gratis, a pagar una entrada". "Lo que no entienden los productores de teatro, para mí, es que el público del boliche no es el mismo que el del teatro", sumó Cinthia.

"¿Y vos te fuiste a hacer un curro con Flopy Tesouro?", le consultó Yanina. "Sí, me pagaban en dólares, me fui a hacer un curro y ya está", le respondió Fernández.

En otra parte, Nazarena habló por su amiga Florimonte. "Gladys está super dolida. Se fue mal, porque es una laburante de toda la vida. No es lindo cuando trabajás en el teatro, y fundamentalmente con la gente, que te digan 'chorra'", expresó.

"Puede ser chorra artísticamente", acotó Fernández. "Sabés qué pasa. Si yo te digo 'que el gobierno, que esto, que lo otro", le contestó Nazarena. "Yo no hablé de plata", trató de arreglar Cinthia.

"Sí, hablaste de intendentes y de gobernadores", le marcó Latorre. "No estuvo bueno", opinó Vélez. Acto seguido, Marcela Feudale le dijo: "No es ser chorra trabajar para el Estado y que un gobernador te contrate para una obra".

También Feudale destacó que la modelo había insinuado que Gladys había tenido un affaire con un político. "No sé, de eso que hable ella", lanzó misteriosa.

"Pero vos abriste la puerta. Hablaste de algo de Córdoba", dijo Yanina. "No, yo dije que le gusta la política", se desentendió Cinthia. "No, yo no sabía", le respondió la mujer de Diego Latorre. "Todos fingen demencia", soltó Fernández.

Se supo qué pasó detrás de cámaras tras la pelea entre Cinthia Fernández y Gladys Florimonte en LAM

Anoche Cinthia Fernández y Gladys Florimonte protagonizaron un fuerte cruce en LAM (América) y este martes se conocieron detalles de lo que ocurrió fuera del aire entre ambas figuras una vez que el programa llegó a su fin.

Toda la información se conoció en el programa de streaming El Ejército de la Mañana (Bondi), donde conductor Pepe Ochoa contó: “Se fueron del estudio sin saludarse ni cruzaron miradas. Gladys desapareció”.

A continuación, pasaron un video del momento su salido y una nota que hicieron con Cinthia hablando de lo sucedido. "Nada, la verdad no ofende. Esa curró con cuanto intendente y gobernador y me viene a hablar a mí", deslizó la angelita.

Por otro lado, a modo de ironía, Cinthia cantó la canción “Amor prohibido” de Selena para dejar un mensaje sobre Gladys, aunque sin dar muchos detalles al respecto.

“Dice dos cosas, que la verdad no ofende, que a raíz de eso sube el juego, la picantea mucho más, y al final da a entender que hay algún tipo de relación con el poder, eventualmente de Córdoba, con un amor prohibido. Al final hace la V que es un símbolo muy concreto de un partido político”, explicó Pepe.

Y completó: “Me escribe una persona, que Gladys ya habría hablado con sus abogados ya que ayer se fue bastante enojada. No quiero que esto quede así y que Cinthia demuestre lo que dijo, la llevaría a la justicia”.