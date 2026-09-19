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Alerta por tormentas fuertes en el AMBA: a qué hora llegan las lluvias, el granizo y las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un cambio brusco del tiempo para este domingo. El pronóstico anunció cuáles son las nuevas condiciones climáticas para los próximos días.

Alerta por tormentas fuertes en el AMBA. (Foto: archivo)

Alerta por tormentas fuertes en el AMBA. (Foto: archivo)

Después de un sábado con temperaturas agradables, el tiempo cambiará de manera marcada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento durante este domingo 20 de septiembre.

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El deterioro de las condiciones se producirá principalmente durante la tarde y la noche, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones. Además, distintas zonas de Buenos Aires se encuentran alcanzadas por un alerta amarillo por tormentas y viento.

El fenómeno podría estar acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, fuertes ráfagas y caída ocasional de granizo. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados localmente.

El domingo comenzará sin lluvias en el AMBA, con cielo mayormente nublado durante las primeras horas. Sin embargo, el escenario cambiará desde la tarde y las tormentas podrán extenderse durante la noche. La temperatura máxima se ubicará cerca de los 25 °C, pero el avance de la inestabilidad provocará un progresivo deterioro de las condiciones meteorológicas.

El principal riesgo estará asociado a las tormentas de mayor intensidad. Además de las precipitaciones abundantes en períodos breves, no se descarta la caída ocasional de granizo y la presencia de ráfagas capaces de generar complicaciones, por ese motivo, el SMN recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones de los alertas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.

Ráfagas de más de 70 km/h: cómo seguirá el tiempo el lunes

El mal tiempo no terminará con las tormentas del domingo. El lunes 21 continuará el alerta por fuertes vientos, con un marcado cambio en la circulación. Se esperan vientos del oeste con rotación hacia el sur, con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h, por su parte, las ráfagas, podrían superar los 70 km/h.

El viento podría generar inconvenientes especialmente en espacios abiertos y sectores urbanos expuestos, por lo que las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan ser desplazados y evitar permanecer debajo de árboles durante los períodos de ráfagas intensas.

A qu&eacute; hora llegan las lluvias, el granizo y las r&aacute;fagas. (Foto: captura A24)

A qué hora llegan las lluvias, el granizo y las ráfagas. (Foto: captura A24)

Alerta por tormentas y fuertes vientos en otras provincias

El cambio de tiempo no estará limitado al AMBA. Diferentes regiones del país permanecen bajo alertas meteorológicas por tormentas, lluvias y fuertes vientos. En sectores del norte y centro del país se esperan tormentas capaces de provocar lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

La situación será diferente en la región cordillerana. Sectores de San Juan, Mendoza y Neuquén pueden registrar vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h en áreas elevadas.

El escenario obliga a prestar especial atención a las actualizaciones del pronóstico durante las próximas horas, debido a que la intensidad y ubicación de las tormentas pueden modificarse rápidamente.

En pocas palabras

  • Alerta por tormentas: El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes para el domingo en el AMBA.
  • Condiciones climáticas: Se esperan abundantes precipitaciones (30-50 mm), actividad eléctrica y vientos intensos durante la tarde y noche.
  • Pronóstico extendido: El lunes continuará el alerta por fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en la región.
Resumen generado por Thinkindot AI
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