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No le creyó mucho

Nati Jota cruzó a Sol Abraham por su polémico juego en Gran Hermano: "Medio psicópata"

En PH: Podemos Hablar, Sol Abraham no terminó de convencer a Nati Jota cuando habló sobre la estrategia frontal que mantuvo durante su paso por Gran Hermano.

19 sept 2026, 23:21
Nati Jota cruzó a Sol Abraham por su juego en Gran Hermano: Medio psicópata

Nati Jota cruzó a Sol Abraham por su juego en Gran Hermano: "Medio psicópata"

Nati Jota cruzó a Sol Abraham por su juego en Gran Hermano: Medio psicópata

Nati Jota cruzó a Sol Abraham por su juego en Gran Hermano: "Medio psicópata"

Solange Abraham empieza a transitar sus primeros días fuera de la casa de Gran Hermano después de consagrarse campeona de la edición, mientras todavía resuenan las discusiones sobre su recorrido dentro del reality. Su fuerte personalidad, su manera de plantarse frente a los demás y el protagonismo que tomó durante el juego abrieron un interrogante que ahora aparece con fuerza: ¿todo fue parte de una estrategia o mostró realmente cómo es?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la intensidad con la que sostuvo su juego durante toda la competencia. Sol mantuvo una postura combativa, no evitó los enfrentamientos y se mostró firme incluso en los momentos de mayor tensión. Una actitud que, para muchos, terminó trascendiendo la estrategia y comenzó a ser interpretada como una parte genuina de su personalidad.

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Invitada a PH: Podemos Hablar (Telefe), en un momento, Andy Kusnetzoff propuso que pasen al punto de encuentro los que se consideran mecha corta. Sol dio un paso al frente y comenzó a contar que cuando algo le molesta no se lo puede guardar, sobre todo si es alguien que le importa, y se lo dice. Cuando le preguntaron cuál fue la última discusión que tuvo, Sol recordó que en la casa de Gran Hermano tuvo varias peleas, pero aclaró que afuera ella no es así realmente.

Ante esto, Nati Jota no pudo ocultar su sorpresa de que en la casa fue muy diferente a como es afuera y le preguntó: “¿Qué sacó la casa una versión de vos mucho mas combativa? ¿Cómo puede ser que sea tan distinto a como sos vos en la vida? ”. Y la tucumana explicó que los combates adentro de la casa eran pensados y para provocar, no había emocionalidad en ella.

No tenia nunca nada personal con nadie, era para provocar y me di cuenta que ciertos gestos o modos míos sacaban lo peor del resto”, comentó, y Nati reaccionó sin convencerse demasiado en lo que le decía: “Medio una psicópata, pero jugando ”.

Sin embargo, Solange lo negó: Creo que habla mal de ellos, que no entendían que era un reality show, y no de mí. Ellos me provocaban a mí”.

Qué le dijo Solange Abraham a Andrea del Boca

Durante la conversación, Sol Abraham recordó uno de los episodios que más la movilizaron durante su estadía en la casa de Gran Hermano, protagonizado por Andrea del Boca. La situación volvió a aparecer cuando Eugenia le preguntó por aquel momento en el que la campeona había hablado con la actriz sobre su hija, justamente mientras atravesaba una etapa personal especialmente complicada. Al analizar lo sucedido, la santiagueña le señaló: "Tu talón de Aquiles fue tu hija y en eso te entiendo más que nadie. Y tu error al principio con el tema de Andrea ha sido contarle ese día en la cocina".

A partir de esa observación, Sol reconstruyó lo que había sentido durante aquella conversación y explicó por qué las palabras de Andrea tuvieron un fuerte impacto en ella. Según recordó, en ese momento se encontraba emocionalmente vulnerable y cualquier referencia al tema podía hacerla quebrarse. "La verdad es que yo estaba viviendo los peores días con ese tema, y cada vez que me nombraban, me quebraban, entonces ella vino y me sacó el tema, y me empezó a hablar de la maternidad, y yo vi una mamá hablando con otra mamá, y me acuerdo de que me quebré", relató.

La conversación tomó otro tono cuando Santiago del Moro intervino y quiso saber si Sol consideraba que aquel acercamiento había sido deliberado. La campeona no dudó al responder y sostuvo que, detrás de esa situación, habría existido una intención concreta de afectarla emocionalmente: "Sí. Lo planeó en una cámara, hay un clip donde ella dice: 'Voy a hacer esto para afectarla psicológicamente'", aseguró.

     

 

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