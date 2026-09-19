Nati Jota cruzó a Sol Abraham por su polémico juego en Gran Hermano: "Medio psicópata"

“No tenia nunca nada personal con nadie, era para provocar y me di cuenta que ciertos gestos o modos míos sacaban lo peor del resto”, comentó, y Nati reaccionó sin convencerse demasiado en lo que le decía: “Medio una psicópata, pero jugando ”.

Sin embargo, Solange lo negó: “Creo que habla mal de ellos, que no entendían que era un reality show, y no de mí. Ellos me provocaban a mí”.

Qué le dijo Solange Abraham a Andrea del Boca

Durante la conversación, Sol Abraham recordó uno de los episodios que más la movilizaron durante su estadía en la casa de Gran Hermano, protagonizado por Andrea del Boca. La situación volvió a aparecer cuando Eugenia le preguntó por aquel momento en el que la campeona había hablado con la actriz sobre su hija, justamente mientras atravesaba una etapa personal especialmente complicada. Al analizar lo sucedido, la santiagueña le señaló: "Tu talón de Aquiles fue tu hija y en eso te entiendo más que nadie. Y tu error al principio con el tema de Andrea ha sido contarle ese día en la cocina".

A partir de esa observación, Sol reconstruyó lo que había sentido durante aquella conversación y explicó por qué las palabras de Andrea tuvieron un fuerte impacto en ella. Según recordó, en ese momento se encontraba emocionalmente vulnerable y cualquier referencia al tema podía hacerla quebrarse. "La verdad es que yo estaba viviendo los peores días con ese tema, y cada vez que me nombraban, me quebraban, entonces ella vino y me sacó el tema, y me empezó a hablar de la maternidad, y yo vi una mamá hablando con otra mamá, y me acuerdo de que me quebré", relató.

La conversación tomó otro tono cuando Santiago del Moro intervino y quiso saber si Sol consideraba que aquel acercamiento había sido deliberado. La campeona no dudó al responder y sostuvo que, detrás de esa situación, habría existido una intención concreta de afectarla emocionalmente: "Sí. Lo planeó en una cámara, hay un clip donde ella dice: 'Voy a hacer esto para afectarla psicológicamente'", aseguró.