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Tragedia en San Martín de los Andes: una mujer entró al lago Lácar, se descompensó y murió

La mujer fue retirada del agua y los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación, pero falleció en el lugar. La Justicia investiga qué ocurrió.

La investigación en Neuquén busca determinar por qué la mujer ingresó al lago Lácar. (Foto: genitleza realidadsm.com)

La investigación en Neuquén busca determinar por qué la mujer ingresó al lago Lácar. (Foto: genitleza realidadsm.com)

Una mujer murió este sábado en el lago Lácar, en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes, después de ingresar al agua y sufrir una descompensación cerca de la orilla. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por los equipos de emergencia, no lograron salvarla.

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El episodio ocurrió frente a la tradicional escultura de Los Ciervos, uno de los sectores más concurridos de la costanera y personas que circulaban por el lugar advirtieron lo que estaba sucediendo y dieron aviso a los servicios de emergencia. La víctima fue identificada por su hijo como Ani De La Cruz Riffo, de 76 años, según infromó el diario de Río Negro.

Cuando arribó la asistencia médica, la mujer ya había sido retirada del agua y presentaba signos vitales comprometidos. En el operativo participaron efectivos de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y miembros de Prefectura Naval Argentina.

Los rescatistas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, pero finalmente se confirmó el fallecimiento en el lugar. De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, la mujer habría ingresado por sus propios medios a un sector de poca profundidad del lago.

La v&iacute;ctima ten&iacute;a 76 a&ntilde;os. (Foto: gentileza Diario R&iacute;o Negro)

La víctima tenía 76 años. (Foto: gentileza Diario Río Negro)

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre qué la llevó a entrar al agua ni sobre la causa de la descompensación. Esos interrogantes forman parte de la investigación judicial. El episodio ocurrió en una jornada particularmente fría en San Martín de los Andes, y, según la información preliminar, la temperatura ambiente se mantuvo entre los 3 °C y los 11 °C, con presencia de lluvias débiles.

El lago Lácar, además, registra temperaturas muy bajas durante esta época del año. La exposición a agua fría puede provocar una rápida pérdida de calor corporal, aunque serán las pericias y la autopsia las que deberán establecer si las condiciones térmicas tuvieron alguna incidencia en la muerte.

La Justicia investiga qué le ocurrió a la mujer

Fuentes oficiales citadas por Diario Río Negro confirmaron que el episodio quedó bajo investigación y que tomó intervención la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial. Entre las medidas previstas se encuentran las pericias policiales, la toma de testimonios y la autopsia.

Los investigadores buscarán reconstruir qué ocurrió antes de que la mujer ingresara al lago, por qué se descompensó y cuál fue la causa precisa de su muerte. Las primeras informaciones indican que habría accedido al agua por decisión propia, aunque por el momento no se determinaron las circunstancias que rodearon el episodio.

La tragedia generó conmoción en San Martín de los Andes, ya que ocurrió a pocos metros del centro y en un sector de la costanera frecuentado durante todo el año por vecinos y turistas.

En pocas palabras

  • Tragedia en San Martín de los Andes: Una mujer de 76 años falleció tras descompensarse en el lago Lácar.
  • Rescate y reanimación: Equipos de emergencia intentaron reanimarla tras ser retirada del agua, pero no lograron salvarla.
  • Investigación en curso: La Justicia investiga las circunstancias y la causa de la descompensación y el deceso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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