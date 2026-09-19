Tragedia en San Martín de los Andes: una mujer entró al lago Lácar, se descompensó y murió

La víctima tenía 76 años. (Foto: gentileza Diario Río Negro)

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre qué la llevó a entrar al agua ni sobre la causa de la descompensación. Esos interrogantes forman parte de la investigación judicial. El episodio ocurrió en una jornada particularmente fría en San Martín de los Andes, y, según la información preliminar, la temperatura ambiente se mantuvo entre los 3 °C y los 11 °C, con presencia de lluvias débiles.

El lago Lácar, además, registra temperaturas muy bajas durante esta época del año. La exposición a agua fría puede provocar una rápida pérdida de calor corporal, aunque serán las pericias y la autopsia las que deberán establecer si las condiciones térmicas tuvieron alguna incidencia en la muerte.

La Justicia investiga qué le ocurrió a la mujer

Fuentes oficiales citadas por Diario Río Negro confirmaron que el episodio quedó bajo investigación y que tomó intervención la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial. Entre las medidas previstas se encuentran las pericias policiales, la toma de testimonios y la autopsia.

Los investigadores buscarán reconstruir qué ocurrió antes de que la mujer ingresara al lago, por qué se descompensó y cuál fue la causa precisa de su muerte. Las primeras informaciones indican que habría accedido al agua por decisión propia, aunque por el momento no se determinaron las circunstancias que rodearon el episodio.

La tragedia generó conmoción en San Martín de los Andes, ya que ocurrió a pocos metros del centro y en un sector de la costanera frecuentado durante todo el año por vecinos y turistas.