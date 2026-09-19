Moyano fue imputado por "desobediencia" tras un presunto encuentro con Candela Arizaga: la pista que sigue la Fiscalía

En un primer momento, un informe había señalado que no era posible determinar mediante fuentes abiertas si ambos se habían encontrado. La investigación continuó y la Fiscalía avanzó ahora con la imputación por desobediencia, al considerar que existen elementos para investigar un posible incumplimiento de la medida judicial.

La publicación de Arizaga en Instagram fue uno de los elementos que despertó las sospechas de los investigadores, debido a las similitudes entre el fondo de la imagen y una habitación del establecimiento.

El hotel está ubicado a pocas cuadras del sindicato de trabajadores del peaje, organización que Moyano condujo durante varios años.

Qué dice la restricción judicial contra Facundo Moyano

La prohibición de acercamiento fue dictada después del episodio ocurrido el 4 de agosto, cuando Arizaga salió del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, donde residía Moyano, y fue encontrada corriendo semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano. La Policía de la Ciudad intervino posteriormente en Sucre y Virrey Vértiz.

A partir de ese episodio, Moyano quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad y se establecieron distintas medidas judiciales. Entre ellas, la obligación de mantenerse a una distancia de al menos 300 metros de Arizaga y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con ella, ya sea personal, telefónico, digital, electrónico, a través de redes sociales o mediante terceras personas.

Para la Fiscalía, si se confirma que ambos estuvieron juntos en el hotel, el hecho podría constituir un incumplimiento de la orden judicial y configurar el delito de desobediencia, previsto en el artículo 239 del Código Penal.

La defensa de Facundo Moyano

La nueva imputación se conoció después de que los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaran la defensa de Moyano. Los letrados argumentaron que existían “desavenencias insalvables”.

Luego de su salida, el exdiputado designó como nuevos abogados a Alejandro Valle y Darío Saldaño. La Justicia también rechazó un pedido para modificar las restricciones que pesan sobre él.