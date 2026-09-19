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Moyano fue imputado por "desobediencia" tras un presunto encuentro con Candela Arizaga: la pista que sigue la Fiscalía

La Fiscalía investiga un posible incumplimiento de la medida judicial que le prohíbe al exdiputado acercarse o mantener contacto con Candela Arizaga, vigente desde el pasado 4 de agosto.

Moyano fue imputado por desobediencia tras un presunto encuentro con Candela Arizaga.

Moyano fue imputado por "desobediencia" tras un presunto encuentro con Candela Arizaga.

El exdiputado bonaerense Facundo Moyano fue imputado por el delito de desobediencia luego de que la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad investigara un presunto encuentro con Candela Arizaga, pese a la prohibición judicial de acercamiento y contacto que pesa sobre él desde el pasado 4 de agosto.

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Candela Arizaga cuestionó a Facundo Moyano mientras intenta levantar la prohibición de acercamiento que pesa sobre el exdiputado. (Foto: archivo).

El supuesto encuentro habría ocurrido entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, cuando Moyano estuvo alojado en la habitación 603 del Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Belgrano al 500, en el barrio de Monserrat.

La pista que sigue la Fiscalía sobre Facundo Moyano y Candela Arizaga

LA JUSTICIA INVESTIGA SI FACUNDO MOYANO ROMPIÓ LA PERIMETRAL Y SE ENCONTRÓ CON CANDELA ARIZAGA

La pesquisa se inició después de una story de Instagram de Arizaga, que habría sido tomada en una habitación con características similares a las del hotel. Sin embargo, los registros del establecimiento no muestran el ingreso de la joven.

A partir de la publicación, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) se presentó en el hotel, obtuvo información sobre la estadía de Moyano y accedió a las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos durante esos días.

En un primer momento, un informe había señalado que no era posible determinar mediante fuentes abiertas si ambos se habían encontrado. La investigación continuó y la Fiscalía avanzó ahora con la imputación por desobediencia, al considerar que existen elementos para investigar un posible incumplimiento de la medida judicial.

La publicación de Arizaga en Instagram fue uno de los elementos que despertó las sospechas de los investigadores, debido a las similitudes entre el fondo de la imagen y una habitación del establecimiento.

El hotel está ubicado a pocas cuadras del sindicato de trabajadores del peaje, organización que Moyano condujo durante varios años.

Qué dice la restricción judicial contra Facundo Moyano

La prohibición de acercamiento fue dictada después del episodio ocurrido el 4 de agosto, cuando Arizaga salió del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, donde residía Moyano, y fue encontrada corriendo semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano. La Policía de la Ciudad intervino posteriormente en Sucre y Virrey Vértiz.

A partir de ese episodio, Moyano quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad y se establecieron distintas medidas judiciales. Entre ellas, la obligación de mantenerse a una distancia de al menos 300 metros de Arizaga y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con ella, ya sea personal, telefónico, digital, electrónico, a través de redes sociales o mediante terceras personas.

Para la Fiscalía, si se confirma que ambos estuvieron juntos en el hotel, el hecho podría constituir un incumplimiento de la orden judicial y configurar el delito de desobediencia, previsto en el artículo 239 del Código Penal.

La defensa de Facundo Moyano

La nueva imputación se conoció después de que los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaran la defensa de Moyano. Los letrados argumentaron que existían “desavenencias insalvables”.

Luego de su salida, el exdiputado designó como nuevos abogados a Alejandro Valle y Darío Saldaño. La Justicia también rechazó un pedido para modificar las restricciones que pesan sobre él.

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