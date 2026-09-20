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Dramática confesión de Eliana Guercio sobre el momento más oscuro de su vida: "Algo me iluminó y no lo hice"

La esposa de Sergio “Chiquito” Romero se quebró al recordar el hostigamiento que asegura haber sufrido durante años y reveló que atravesó una situación límite: “Estaba desesperada, quería terminar de sufrir”.

20 sept 2026, 07:54
Dramática confesión de Eliana Guercio sobre el momento más oscuro de su vida: Algo me iluminó y no lo hice
Dramática confesión de Eliana Guercio sobre el momento más oscuro de su vida: "Algo me iluminó y no lo hice"
Dramática confesión de Eliana Guercio sobre el momento más oscuro de su vida: Algo me iluminó y no lo hice
Dramática confesión de Eliana Guercio sobre el momento más oscuro de su vida: "Algo me iluminó y no lo hice"

Eliana Guercio sorprendió con una estremecedora confesión al recordar una de las etapas más difíciles de su vida. En medio del resurgimiento de su histórica polémica con Ximena Capristo y de sus recientes enfrentamientos con Laura Ubfal, la exvedette habló del impacto que tuvieron en ella los conflictos mediáticos que atravesó años atrás.

Durante su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe), Guercio recordó especialmente su enfrentamiento con Capristo, que se remonta a 2006, cuando ambas compartían elenco en Pasajeros de la risa.

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“La pasé horrible, de verdad muy feo”, comenzó diciendo. Según relató, aquella exposición terminó afectándola profundamente: “Era un hostigamiento permanente en televisión. Yo no volví al teatro por el hostigamiento, por la vida que me hacía vivir Ximena ahí”.

Eliana Guercio reveló el momento límite que atravesó

Visiblemente movilizada, la esposa de Sergio “Chiquito” Romero contó que durante aquel período llegó a atravesar una situación límite.

“Yo estaba viendo la televisión y ni siquiera tenía un balcón… Tenía una ventanita”, recordó.

Luego reveló el pensamiento que tuvo en aquel momento: “Dije: ‘Si yo me caigo y no me muero, voy a quedar como un peso para mi familia’. Y gracias a Dios algo me iluminó y no lo hice”.

Entre lágrimas, Guercio explicó el estado de desesperación que asegura haber atravesado como consecuencia de la exposición y el hostigamiento: “Me sentí muy presionada desde el acoso. Era muy duro para mí. Para mí todo lo que estaba viendo en ese momento era muy fuerte”.

“Conmigo hubo un ensañamiento fuerte y era un tema que medía mucho en la televisión. Entonces eran todos los días móviles de dos, tres horas, con gente diciendo barbaridades de mí con mucha saña. Dentro del teatro, lo mismo. Era una tortura para mí”, aseguró.

Finalmente, Eliana resumió el dolor que sentía por aquellos días con una frase contundente: “Yo estaba desesperada, quería terminar de sufrir porque nadie veía que estaba sufriendo”.

La confesión surgió mientras recordaba también uno de los episodios más polémicos de su carrera mediática: el recordado cachetazo que le dio a Marcelo Polino en pleno vivo de Intrusos.

(Línea 135 - Asistencia al suicida)

     

 

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