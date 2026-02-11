Jubilación mínima marzo 2026: cuánto se cobra con el nuevo aumento confirmado
La inflación del 2,9% impacta en todos los haberes de ANSES. Así queda la mínima y cuánto sumaría si se mantiene el bono de $70.000.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%. Con ese dato, se activa automáticamente el aumento de marzo para todas las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El esquema de movilidad vigente establece actualizaciones mensuales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un rezago de dos meses. De esta manera, el porcentaje informado impacta directamente en los haberes que se abonarán en marzo.
Con este nuevo ajuste, los jubilados y pensionados ya pueden estimar cuánto cobrarán en el tercer mes del año.
Inflación de enero 2026: el dato clave para los haberes
El IPC de enero fue del 2,9%, según informó el INDEC.
El sistema actual toma ese porcentaje y lo aplica sobre los haberes vigentes para calcular el nuevo monto. Este mecanismo rige desde abril de 2024, cuando el Gobierno reemplazó la fórmula trimestral por una actualización mensual mediante el Decreto 274/2024.
En términos prácticos:
La inflación de enero impacta en marzo.
La inflación de febrero impactará en abril.
Jubilación mínima marzo 2026: cuánto se cobra
Con el aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasará a ser de $369.636,78 en marzo de 2026.
Ese monto corresponde al haber bruto, sin incluir el bono de refuerzo.
Si el Gobierno confirma nuevamente el pago del bono de hasta $70.000, como viene ocurriendo en los últimos meses, el ingreso total para quienes cobran la mínima ascendería a $439.636,78.
El bono suele oficializarse días antes del inicio del calendario de pagos y se otorga de manera proporcional a quienes cobran hasta un haber mínimo.
ANSES: cómo quedan el resto de las prestaciones
El incremento del 2,9% también impacta en el resto de los haberes previsionales:
Jubilación máxima: $2.427.350,03
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.709,43
Pensiones No Contributivas (PNC): $258.745,74
Estos valores corresponden al monto bruto, sin considerar posibles adicionales.
Qué pasa con el calendario de pagos de ANSES
Por el momento, ANSES aún no publicó oficialmente el cronograma correspondiente a marzo 2026.
Como todos los meses, el esquema se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y se dividirá entre:
Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo.
Jubilados y pensionados que cobran más del haber mínimo.
Mientras tanto, el organismo continúa con el pago de los haberes de febrero 2026, que ya incorporaron el aumento del 2,8% correspondiente a la inflación de diciembre.