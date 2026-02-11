Jubilación mínima marzo 2026: cuánto se cobra con el nuevo aumento confirmado

El sistema actual toma ese porcentaje y lo aplica sobre los haberes vigentes para calcular el nuevo monto. Este mecanismo rige desde abril de 2024, cuando el Gobierno reemplazó la fórmula trimestral por una actualización mensual mediante el Decreto 274/2024.

En términos prácticos:

La inflación de enero impacta en marzo.

La inflación de febrero impactará en abril.

ANSES_jubilaciones ANSES actualiza jubilaciones en enero 2026 tras el dato de inflación

Jubilación mínima marzo 2026: cuánto se cobra

Con el aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasará a ser de $369.636,78 en marzo de 2026.

Ese monto corresponde al haber bruto, sin incluir el bono de refuerzo.

Si el Gobierno confirma nuevamente el pago del bono de hasta $70.000, como viene ocurriendo en los últimos meses, el ingreso total para quienes cobran la mínima ascendería a $439.636,78.

El bono suele oficializarse días antes del inicio del calendario de pagos y se otorga de manera proporcional a quienes cobran hasta un haber mínimo.

ANSES: cómo quedan el resto de las prestaciones

El incremento del 2,9% también impacta en el resto de los haberes previsionales:

Jubilación máxima: $2.427.350,03

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.709,43

Pensiones No Contributivas (PNC): $258.745,74

Estos valores corresponden al monto bruto, sin considerar posibles adicionales.

Qué pasa con el calendario de pagos de ANSES

Por el momento, ANSES aún no publicó oficialmente el cronograma correspondiente a marzo 2026.

Como todos los meses, el esquema se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y se dividirá entre:

Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo.

Jubilados y pensionados que cobran más del haber mínimo.

Mientras tanto, el organismo continúa con el pago de los haberes de febrero 2026, que ya incorporaron el aumento del 2,8% correspondiente a la inflación de diciembre.