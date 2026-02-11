En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilación
ANSES
Previsional

Jubilación mínima marzo 2026: cuánto se cobra con el nuevo aumento confirmado

La inflación del 2,9% impacta en todos los haberes de ANSES. Así queda la mínima y cuánto sumaría si se mantiene el bono de $70.000.

Jubilación mínima marzo 2026: cuánto se cobra con el nuevo aumento confirmado

Jubilación mínima marzo 2026: cuánto se cobra con el nuevo aumento confirmado

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%. Con ese dato, se activa automáticamente el aumento de marzo para todas las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Leé también ANSES: familias con AUH cobran más de $180.000 por hijo en febrero
ANSES: familias con AUH cobran más de $180.000 por hijo en febrero

El esquema de movilidad vigente establece actualizaciones mensuales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un rezago de dos meses. De esta manera, el porcentaje informado impacta directamente en los haberes que se abonarán en marzo.

Con este nuevo ajuste, los jubilados y pensionados ya pueden estimar cuánto cobrarán en el tercer mes del año.

Inflación de enero 2026: el dato clave para los haberes

El IPC de enero fue del 2,9%, según informó el INDEC.

El sistema actual toma ese porcentaje y lo aplica sobre los haberes vigentes para calcular el nuevo monto. Este mecanismo rige desde abril de 2024, cuando el Gobierno reemplazó la fórmula trimestral por una actualización mensual mediante el Decreto 274/2024.

En términos prácticos:

  • La inflación de enero impacta en marzo.

  • La inflación de febrero impactará en abril.

ANSES_jubilaciones
ANSES actualiza jubilaciones en enero 2026 tras el dato de inflación

ANSES actualiza jubilaciones en enero 2026 tras el dato de inflación

Jubilación mínima marzo 2026: cuánto se cobra

Con el aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasará a ser de $369.636,78 en marzo de 2026.

Ese monto corresponde al haber bruto, sin incluir el bono de refuerzo.

Si el Gobierno confirma nuevamente el pago del bono de hasta $70.000, como viene ocurriendo en los últimos meses, el ingreso total para quienes cobran la mínima ascendería a $439.636,78.

El bono suele oficializarse días antes del inicio del calendario de pagos y se otorga de manera proporcional a quienes cobran hasta un haber mínimo.

ANSES: cómo quedan el resto de las prestaciones

El incremento del 2,9% también impacta en el resto de los haberes previsionales:

  • Jubilación máxima: $2.427.350,03

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.709,43

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $258.745,74

Estos valores corresponden al monto bruto, sin considerar posibles adicionales.

Qué pasa con el calendario de pagos de ANSES

Por el momento, ANSES aún no publicó oficialmente el cronograma correspondiente a marzo 2026.

Como todos los meses, el esquema se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y se dividirá entre:

  • Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo.

  • Jubilados y pensionados que cobran más del haber mínimo.

Mientras tanto, el organismo continúa con el pago de los haberes de febrero 2026, que ya incorporaron el aumento del 2,8% correspondiente a la inflación de diciembre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilación ANSES
Notas relacionadas
Los jubilados de ANSES pueden ahorrar hasta $40.000 con descuentos: cómo hacerlo
ANSES adelanta los aumentos de marzo: cuánto suben la jubilación, la AUH y todas las asignaciones
Lo concretaron: Milei y Pettovello tienen confirmado el mejor beneficio para jubilados y pensionados

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar