El Senado abre este miércoles el debate por la reforma laboral y el oficialismo confía en la media sanción
El oficialismo confía en reunir al menos 40 votos para aprobar este miércoles la reforma laboral. Afuera del Congreso, la CGT convocó a una marcha para rechazar la iniciativa.
El proyecto de reforma laboral se tratará mañana en el Senado, donde el oficialismo contaría con los votos para obtener la media sanción del proyecto. Mientras en el recinto se trate la modernización laboral, afuera la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización de la que también participarán otros organizaciones políticas y sociales.
A partir de las 11, el Senado abrirá el debate legislativo para actualizar la ley de trabajo vigente desde 1974. En una conferencia de prensa, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich, presentó este martes los detalles de la versión final del proyecto de ley después de negociaciones que el Gobierno encabezó con las provincias.
Allí, la ex ministra de Seguridad señaló que un "gran bloque de distintos partidos políticos" integrados por la Unión Cívica Radical, el PRO, partidos provinciales y LLA lograron consensuar el proyecto que se comenzará a tratar este miércoles.
Además, remarcó que el resultado final de la modernización laboral "tiene el aporte de muchos bloques y provincias, es una reforma que se construyó con horas y horas de trabajo de todos los senadores" y precisó que ese grupo está conformado por "44 senadores de la Nación".
"La ley mañana sale"
"Tiene 28 modificaciones consensuadas, es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", puntualizó la legisladora.
En diálogo con A24, Bullrich pronosticó que "la ley mañana sale" en referencia a la media sanción en el Senado. Además, consideró que la normativa "es un avance muy importante para la Argentina".
También agregó que los votos con los que cuenta el oficialismo "serán 40, 41" y aseguró que "la ley sale porque la trabajamos juntos" con los senadores dialoguistas. Para poder darle media sanción a la iniciativa LLA necesita reunir 37 votos para llegar a la mayoría simple necesaria, por lo que con 40 votos a favor, habría media sanción.
PATRICIA BULLRICH: "SALEN 28 CAMBIOS PARA LA REFORMA LABORAL" #A24
Otro de los funcionarios del Gobierno que estuvieron al frente de las negociaciones fue el ministro del Interior, Diego Santilli, quien recorrió las provincias con el fin de sumar voluntades a las reformas que impulsa el Gobierno nacional.
"Va a salir la ley, vamos a tener la reforma laboral", anticipó en la misma dirección Santilli este lunes en el programa de Pablo Rossi por A24.
La negociación por Ganancias
Uno de los puntos que trababa el apoyo de los gobernadores en diálogo con el Gobierno era el capítulo fiscal. En el texto original, el oficialismo pretendía bajar el aporte de Ganancias de los empresarios en sintonía con su política de eliminación y reducción de aranceles.
Al mismo tiempo, precisó que el Gobierno impulsará el proyecto de reforma fiscal integral para contemplar allí los acuerdos tributarios entre la Nación y las provincias para reducir cargas.
Cómo será la sesión
La sesión está convocada para las 11 de la mañana y cada senador tendrá 20 minutos para exponer, mientras que los jefe de bloque lo harán con un límite de 40. Así se resolvió después de una reunión de labor parlamentaria donde se acordó que la sesión sea a reglamento.
La primera en hablar será justamente Bullrich. Además, la votación será por "títulos" para evitar sorpresas y la caída de la iniciativa por algún desacuerdo puntual.
La movilización de la CGT
La CGT resolvió no avanzar con un paro general este miércoles y limitar la protesta a una movilización hacia la Plaza Congreso, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, que contará también con un acto a las 17. Sin embargo, la medida no será homogénea: mientras algunos sindicatos optaron por ceses parciales de actividades para facilitar la participación en la marcha, otros gremios de perfil más combativo definieron una huelga por 24 horas.
El sector del transporte, clave para el desarrollo de la jornada, exhibirá una posición dividida. En términos generales, el servicio funcionará con normalidad, en línea con la necesidad de garantizar el traslado de los manifestantes hacia el Congreso y su posterior regreso.
En ese marco, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decidió finalmente no implementar un paro de 12 horas, como se había evaluado en las últimas horas, y avanzar en cambio con interrupciones parciales de tareas, cuyos alcances aún no fueron precisados.