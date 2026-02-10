El Senado abre este miércoles el debate por la reforma laboral y el oficialismo confía en la media sanción

"La ley mañana sale"

"Tiene 28 modificaciones consensuadas, es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", puntualizó la legisladora.

En diálogo con A24, Bullrich pronosticó que "la ley mañana sale" en referencia a la media sanción en el Senado. Además, consideró que la normativa "es un avance muy importante para la Argentina".

También agregó que los votos con los que cuenta el oficialismo "serán 40, 41" y aseguró que "la ley sale porque la trabajamos juntos" con los senadores dialoguistas. Para poder darle media sanción a la iniciativa LLA necesita reunir 37 votos para llegar a la mayoría simple necesaria, por lo que con 40 votos a favor, habría media sanción.

PATRICIA BULLRICH: "SALEN 28 CAMBIOS PARA LA REFORMA LABORAL" #A24 PATRICIA BULLRICH: "SALEN 28 CAMBIOS PARA LA REFORMA LABORAL" #A24

Otro de los funcionarios del Gobierno que estuvieron al frente de las negociaciones fue el ministro del Interior, Diego Santilli, quien recorrió las provincias con el fin de sumar voluntades a las reformas que impulsa el Gobierno nacional.

"Va a salir la ley, vamos a tener la reforma laboral", anticipó en la misma dirección Santilli este lunes en el programa de Pablo Rossi por A24.



La negociación por Ganancias

Uno de los puntos que trababa el apoyo de los gobernadores en diálogo con el Gobierno era el capítulo fiscal. En el texto original, el oficialismo pretendía bajar el aporte de Ganancias de los empresarios en sintonía con su política de eliminación y reducción de aranceles.

Sin embargo, el cambio tributario afectaba la coparticipación e impactaba en la recaudación de las provincias. Por eso, Bullrich confirmó que finalmente el capítulo que contemplaba los cambios en Ganancias no será parte del texto final.

Al mismo tiempo, precisó que el Gobierno impulsará el proyecto de reforma fiscal integral para contemplar allí los acuerdos tributarios entre la Nación y las provincias para reducir cargas.





Cómo será la sesión

La sesión está convocada para las 11 de la mañana y cada senador tendrá 20 minutos para exponer, mientras que los jefe de bloque lo harán con un límite de 40. Así se resolvió después de una reunión de labor parlamentaria donde se acordó que la sesión sea a reglamento.

La primera en hablar será justamente Bullrich. Además, la votación será por "títulos" para evitar sorpresas y la caída de la iniciativa por algún desacuerdo puntual.





La movilización de la CGT

La CGT resolvió no avanzar con un paro general este miércoles y limitar la protesta a una movilización hacia la Plaza Congreso, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, que contará también con un acto a las 17. Sin embargo, la medida no será homogénea: mientras algunos sindicatos optaron por ceses parciales de actividades para facilitar la participación en la marcha, otros gremios de perfil más combativo definieron una huelga por 24 horas.

cgt

El sector del transporte, clave para el desarrollo de la jornada, exhibirá una posición dividida. En términos generales, el servicio funcionará con normalidad, en línea con la necesidad de garantizar el traslado de los manifestantes hacia el Congreso y su posterior regreso.

En ese marco, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decidió finalmente no implementar un paro de 12 horas, como se había evaluado en las últimas horas, y avanzar en cambio con interrupciones parciales de tareas, cuyos alcances aún no fueron precisados.