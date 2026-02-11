Reforma laboral: qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo por la marcha de la CGT al Congreso

congreso.jpg

Mientras los movimientos conformados por jubilados, el Polo Obrero, Territorios en Lucha y Unidad Piquetera se ubicarán frente al Anexo de la Cámara de Diputados (sobre Avenida Rivadavia entre Callao y Combate de los Pozos), el MST, el PST y demás agrupaciones de izquierda se quedarán en la zona de Callao y Entre Ríos.

En el caso de la CTA y ATE, estos se movilizarán desde la intersección entre Avenida Rivadavia y Montevideo hacia la Plaza de los Dos Congresos. Por su parte, la UTEP y los gremios vinculados a la CGT partirán desde Hipólito Yrigoyen y Solís.

Por otro lado, está confirmada la participación del sindicato de trabajadores bancarios, la UOM, Camioneros y Sanidad. No obstante, estas columnas partirán desde las puertas de sus respectivas sedes hacia el Congreso de la Nación.

En línea con esto, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dispuso que el operativo sea llevado a cabo por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, debido a la cantidad de personas que se concentrarían a lo largo de la jornada. Asimismo, destacaron que el pico se daría cerca de las 17:00, horario en el que las organizaciones anunciaron que se realizará un acto central.

Paros y ceses parciales en distintos sectores

Aunque la CGT no anunció un paro general, varios gremios del área del transporte confirmaron medidas de fuerza parciales. Entre ellos, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a camioneros, pilotos, personal aeronáutico, trabajadores marítimos, portuarios, fluviales y del subte.

Su titular, Juan Carlos Schmid, explicó que el cese de tareas comenzará desde las 13 y se aplicará con distintas modalidades según cada actividad. Según indicó, el objetivo es facilitar la participación de los trabajadores en la movilización, por lo que cada sector definirá la duración de la interrupción de sus tareas.

A estas medidas se suman la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros. También anunciaron su adhesión sindicatos vinculados a sectores de izquierda, como el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), Ademys y la Asociación Gremial Docente de la UBA.