Reforma laboral: qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo por la marcha de la CGT al Congreso

La jornada de este miércoles en el Congreso de la Nación estará marcada por el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y por una fuerte presencia de manifestantes en las inmediaciones del edificio.
El Gobierno desplegará un fuerte operativo de seguridad mientras organizaciones sociales y sindicatos se movilicen hacia el Congreso. Habrá interrupciones en avenidas clave y ceses parciales de actividades en distintos gremios.
Reforma laboral: qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo por la marcha al Congreso
Las columnas comenzarán a concentrarse y avanzar hacia el Congreso entre las 11 y las 16. En ese marco, se instalarán vallas y se verán afectadas varias arterias principales, desde el perímetro del Palacio Legislativo hasta sectores cercanos a Plaza de Mayo.
De esta manera, las avenidas que se verán afectadas por la movilización serán Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Rivadavia, Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, junto con la Diagonal Norte y la Diagonal Sur.
En el listado de las calles afectadas indicaron que estas serán, principalmente, Hipólito Yrigoyen, Uruguay, San José, Paraná, Sáenz Peña, Montevideo, Virrey Cisneros, Rodríguez Peña, Solís, Riobamba y Combate de los Pozos.
Mientras los movimientos conformados por jubilados, el Polo Obrero, Territorios en Lucha y Unidad Piquetera se ubicarán frente al Anexo de la Cámara de Diputados (sobre Avenida Rivadavia entre Callao y Combate de los Pozos), el MST, el PST y demás agrupaciones de izquierda se quedarán en la zona de Callao y Entre Ríos.
En el caso de la CTA y ATE, estos se movilizarán desde la intersección entre Avenida Rivadavia y Montevideo hacia la Plaza de los Dos Congresos. Por su parte, la UTEP y los gremios vinculados a la CGT partirán desde Hipólito Yrigoyen y Solís.
Por otro lado, está confirmada la participación del sindicato de trabajadores bancarios, la UOM, Camioneros y Sanidad. No obstante, estas columnas partirán desde las puertas de sus respectivas sedes hacia el Congreso de la Nación.
En línea con esto, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dispuso que el operativo sea llevado a cabo por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, debido a la cantidad de personas que se concentrarían a lo largo de la jornada. Asimismo, destacaron que el pico se daría cerca de las 17:00, horario en el que las organizaciones anunciaron que se realizará un acto central.
Aunque la CGT no anunció un paro general, varios gremios del área del transporte confirmaron medidas de fuerza parciales. Entre ellos, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a camioneros, pilotos, personal aeronáutico, trabajadores marítimos, portuarios, fluviales y del subte.
Su titular, Juan Carlos Schmid, explicó que el cese de tareas comenzará desde las 13 y se aplicará con distintas modalidades según cada actividad. Según indicó, el objetivo es facilitar la participación de los trabajadores en la movilización, por lo que cada sector definirá la duración de la interrupción de sus tareas.
A estas medidas se suman la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros. También anunciaron su adhesión sindicatos vinculados a sectores de izquierda, como el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), Ademys y la Asociación Gremial Docente de la UBA.