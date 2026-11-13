Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores de A24

Los ternados de A24
Otros representantes de A24 también llegaron a la ceremonia como candidatos, aunque no consiguieron quedarse con el premio.
Entre ellos estuvieron Basta Baby, de Baby Etchecopar, en Interés General; Otra mañana, conducido por Antonio Laje, en Noticiero Diurno; y Transición 2030, en De servicios. También compitió Arranca la tarde, con Marina Calabró y Facundo Pastor, en Magazine.
En las categorías individuales, no obtuvieron la estatuilla Rubén Rabanal, en Panelista; Gabriel Iezzi, en Columnista policial/judicial; Mercedes Mora y Fabián Rubino, en Cronista/Movilero; Willy Laborda y Lara López Calvo, en Columnista económico; Cecilia Boufflet, en Labor periodística femenina; Leo Paradizo, en Labor periodística deportiva; y Mariel Fitz Patrick, en Columnista político.
Los ganadores de A24 a los Martín Fierro de Cable 2026
PERIODÍSTICO
ARGENZUELA (JORGE RIAL – C5N)
¿LA VES? (JONATAN VIALE – TN)
MINUTO UNO (GUSTAVO “GATO” SYLVESTRE – C5N)
WIFI (NICOLAS WIÑAZKI Y SANTIAGO FIORITI – A24)
DE ENTREVISTAS
CUERPO TÉCNICO (HERNÁN CASTILLO y JUAN RUSSO – DEPORTV)
LUIS NOVARESIO ENTREVISTA (LUIS NOVARESIO – A24)
RIGHT NOW (JULIETA CAMAÑO – C5N)
SEÑAL DE NOTICIAS
A24
C5N
CRÓNICA TV
TN
PRODUCCIÓN INTEGRAL
AMÉRICA 24 (A24)
CROMAÑÓN, 20 AÑOS (SOMOS AMBA)
CRÓNICA TELEVISION (FACUNDO PEDRINI Y VERÓNICA CRESPO – CRÓNICA TV)
MORIR EN GUERRA AJENA (TN)
C5N (NICOLÁS BOCACHE)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
CAROLINA AMOROSO (TN INTERNACIONAL – TN)
MARINA CALABRÓ (ARRANCA LA TARDE – A24)
PAULA BERNINI (TEMPRANEROS – TN)
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
DIEGO SEHINKMAN (SOLO UNA VUELTA MAS - TN)
EDUARDO FEINMANN (NOTICIERO A24 – A24) (GANADOR)
ESTEBAN GODOY (ÚLTIMO MOMENTO – DOMINGO - CRONICA TV)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
ALEJANDRO BERCOVICH (LA LEY DE LA SELVA Y PERIODISTAS – C5N)
ERNESTO HADIDA (TIEMPO REAL – CRONICA TV)
NELSON CASTRO (EL CORRESPONSAL - TN)
PABLO ROSSI (H17 – A24)
PERDIERON
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30.- PANELISTA
RUBÉN RABANAL (A24)
RODOLFO CINGOLANI (DALE AL MEDIO Y PRESION ALTA – TYC SPORTS)
ROMÁN IUCHT (TNT FUTBOL – TNT SPORTS PREMIUM)
8.- NOTICIERO DIURNO
OTRA MAÑANA (ANTONIO LAJE – A24)
SIEMPRE NOTICIAS (GERMAN “PAMPA” MÓNACO Y LILIANA CARUSO – CRÓNICA TV)
TEMPRANEROS (MARIO MASSACCESI Y PAULA BERNINI - TN)
34- COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL
IEZZI, GABRIEL (A24)
LUCAS OCCHIPINTI (SIEMPRE NOTICIAS – CRONICATV)
NICOLÁS PIZZI (LA NACIÓN +)
RODRIGO ALEGRE (TN CENTRAL – TN)
20. - DE SERVICIOS
EL DEFENSOR (ADRIAN FRASCINO – CRÓNICA TV)
FENÓMENOS (JOSE BIANCO Y MATIAS BERTOLOTTI - TN)
LAS TARDES DE PINK (JUDITH CASAL- KZO)
TRANSICIÓN 2030 (CATALINA DE ELIA - A24)
29- CRONISTA/MOVILERO
CRISTIAN ECHE (CRONICA TV)
ALEJANDRO MOREYRA (C5N)
MERCEDES MORA (A24)
FABIÁN RUBINO (A24)
33- COLUMNISTA ECONÓMICO
FLORENCIA BARRAGÁN (HABLEMOS DE ESTO, TN CENTRAL Y ESTA PASANDO – TN)
ANDRÉS LERNER (MINUTO UNO – C5N)
WILLY LABORDA (A24)
LARA LÓPEZ CALVO (A24)
1.- INTERÉS GENERAL
BASTA BABY (BABY ETCHECOPAR - A24)
DURO DE CALLAR (TOMÁS MÉNDEZ – CRÓNICA)
REDESPIERTOS (GUIDO MARTíNEZ – TN)
27.- LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
ROSARIO AYERDI (ARGENZUELA – C5N)
CECILIA BOUFFLET (AMERICA 24)
DEBORA PLAGER (+ INFO A LA TARDE - LN+)
2.- MAGAZINE
ARRANCA LA TARDE (MARINA CALABRO Y FACUNDO PASTOR – A24)
DURO DE DOMAR (PABLO DUGGAN – C5N)
EMPEZAR EL DÍA (AMALIA “YUYITO” GONZALEZ – CIUDAD MAGAZINE)
MAÑANAS PICANTES (MONTSERRAT BRIZUELA Y DAVID KAVLIN – ARGENTINA 12)
26. - LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA
ALEJANDRO “ALE” WALL (FOX SPORTS RADIO YFOX SPORTS NOCHE – FOX SPORTS)
DIEGO LATORRE (TRANSMISIONES UEFA CHAMPIONS LEAGUE Y TRANSMISIONES LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL Y DE AFA – ESPN)
LEONARDO “LEO” PARADIZO (AMERICA 24)
MARCELO BENEDETTO (EL JUEGO – DSPORTS)
SEBASTIÁN “POLLO” VIGNOLO (ESPN F90 Y TRANSMISIONES LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL Y DE AFA - ESPN)
32- COLUMNISTA POLÍTICO
ADRIÁN VENTURA (TEMPRANEROS, TN FIN DE SEMANA Y TN DE 10 A 13 – TN)
DANIEL BILOTTA (ODISEA ARGENTINA- LN+)
MARIEL FITZ PATRICK (A24)
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