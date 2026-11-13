En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
A24
Premios Martín Fierro
PREMIACIÓN

Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores de A24

La señal se destacó en la ceremonia organizada por APTRA con premios para sus programas, periodistas y conductores. Además, varios representantes de A24 compitieron en distintas categorías

Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores de A24

A24 se llevó siete premios en los Martín Fierro de Cable 2026, cuya ceremonia se realizó este jueves 12 de noviembre. La señal obtuvo reconocimientos para sus programas, periodistas, conductores y equipos de producción, en una noche en la que se destacó entre los canales participantes.

Leé también El insulto de Jony Viale a Tamara Pettinato que desató su reacción en los Martín Fierro: "Me dijo..."
El insulto de Jony Viale a Tamara Pettinato que desató su reacción en los Martín Fierro: Me dijo...

Entre los ganadores estuvieron WiFi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, que obtuvo la estatuilla en la categoría Periodístico; Luis Novaresio Entrevista, distinguido en De entrevistas; y América 24, ganador en Producción Integral. Además, A24 se impuso en la categoría Señal de Noticias.

En los rubros individuales, Marina Calabró recibió el premio a Labor de conducción femenina y Pablo Rossi fue distinguido en Labor periodística masculina. Por su parte, Eduardo Feinmann ganó en Labor de conducción masculina y también recibió el Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la ceremonia.

De esta manera, A24 consiguió siete estatuillas en las categorías habituales y el Oro para Feinmann, durante la gala organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

Los ternados de A24

Otros representantes de A24 también llegaron a la ceremonia como candidatos, aunque no consiguieron quedarse con el premio.

Entre ellos estuvieron Basta Baby, de Baby Etchecopar, en Interés General; Otra mañana, conducido por Antonio Laje, en Noticiero Diurno; y Transición 2030, en De servicios. También compitió Arranca la tarde, con Marina Calabró y Facundo Pastor, en Magazine.

En las categorías individuales, no obtuvieron la estatuilla Rubén Rabanal, en Panelista; Gabriel Iezzi, en Columnista policial/judicial; Mercedes Mora y Fabián Rubino, en Cronista/Movilero; Willy Laborda y Lara López Calvo, en Columnista económico; Cecilia Boufflet, en Labor periodística femenina; Leo Paradizo, en Labor periodística deportiva; y Mariel Fitz Patrick, en Columnista político.

Los ganadores de A24 a los Martín Fierro de Cable 2026

PERIODÍSTICO

ARGENZUELA (JORGE RIAL – C5N)

¿LA VES? (JONATAN VIALE – TN)

MINUTO UNO (GUSTAVO “GATO” SYLVESTRE – C5N)

WIFI (NICOLAS WIÑAZKI Y SANTIAGO FIORITI – A24)

DE ENTREVISTAS

CUERPO TÉCNICO (HERNÁN CASTILLO y JUAN RUSSO – DEPORTV)

LUIS NOVARESIO ENTREVISTA (LUIS NOVARESIO – A24)

RIGHT NOW (JULIETA CAMAÑO – C5N)

SEÑAL DE NOTICIAS

A24

C5N

CRÓNICA TV

TN

PRODUCCIÓN INTEGRAL

AMÉRICA 24 (A24)

CROMAÑÓN, 20 AÑOS (SOMOS AMBA)

CRÓNICA TELEVISION (FACUNDO PEDRINI Y VERÓNICA CRESPO – CRÓNICA TV)

MORIR EN GUERRA AJENA (TN)

C5N (NICOLÁS BOCACHE)

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

CAROLINA AMOROSO (TN INTERNACIONAL – TN)

MARINA CALABRÓ (ARRANCA LA TARDE – A24)

PAULA BERNINI (TEMPRANEROS – TN)

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

DIEGO SEHINKMAN (SOLO UNA VUELTA MAS - TN)

EDUARDO FEINMANN (NOTICIERO A24 – A24) (GANADOR)

ESTEBAN GODOY (ÚLTIMO MOMENTO – DOMINGO - CRONICA TV)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

ALEJANDRO BERCOVICH (LA LEY DE LA SELVA Y PERIODISTAS – C5N)

ERNESTO HADIDA (TIEMPO REAL – CRONICA TV)

NELSON CASTRO (EL CORRESPONSAL - TN)

PABLO ROSSI (H17 – A24)

PERDIERON

--

30.- PANELISTA

RUBÉN RABANAL (A24)

RODOLFO CINGOLANI (DALE AL MEDIO Y PRESION ALTA – TYC SPORTS)

ROMÁN IUCHT (TNT FUTBOL – TNT SPORTS PREMIUM)

8.- NOTICIERO DIURNO

OTRA MAÑANA (ANTONIO LAJE – A24)

SIEMPRE NOTICIAS (GERMAN “PAMPA” MÓNACO Y LILIANA CARUSO – CRÓNICA TV)

TEMPRANEROS (MARIO MASSACCESI Y PAULA BERNINI - TN)

34- COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL

IEZZI, GABRIEL (A24)

LUCAS OCCHIPINTI (SIEMPRE NOTICIAS – CRONICATV)

NICOLÁS PIZZI (LA NACIÓN +)

RODRIGO ALEGRE (TN CENTRAL – TN)

20. - DE SERVICIOS

EL DEFENSOR (ADRIAN FRASCINO – CRÓNICA TV)

FENÓMENOS (JOSE BIANCO Y MATIAS BERTOLOTTI - TN)

LAS TARDES DE PINK (JUDITH CASAL- KZO)

TRANSICIÓN 2030 (CATALINA DE ELIA - A24)

29- CRONISTA/MOVILERO

CRISTIAN ECHE (CRONICA TV)

ALEJANDRO MOREYRA (C5N)

MERCEDES MORA (A24)

FABIÁN RUBINO (A24)

33- COLUMNISTA ECONÓMICO

FLORENCIA BARRAGÁN (HABLEMOS DE ESTO, TN CENTRAL Y ESTA PASANDO – TN)

ANDRÉS LERNER (MINUTO UNO – C5N)

WILLY LABORDA (A24)

LARA LÓPEZ CALVO (A24)

1.- INTERÉS GENERAL

BASTA BABY (BABY ETCHECOPAR - A24)

DURO DE CALLAR (TOMÁS MÉNDEZ – CRÓNICA)

REDESPIERTOS (GUIDO MARTíNEZ – TN)

27.- LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

ROSARIO AYERDI (ARGENZUELA – C5N)

CECILIA BOUFFLET (AMERICA 24)

DEBORA PLAGER (+ INFO A LA TARDE - LN+)

2.- MAGAZINE

ARRANCA LA TARDE (MARINA CALABRO Y FACUNDO PASTOR – A24)

DURO DE DOMAR (PABLO DUGGAN – C5N)

EMPEZAR EL DÍA (AMALIA “YUYITO” GONZALEZ – CIUDAD MAGAZINE)

MAÑANAS PICANTES (MONTSERRAT BRIZUELA Y DAVID KAVLIN – ARGENTINA 12)

26. - LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

ALEJANDRO “ALE” WALL (FOX SPORTS RADIO YFOX SPORTS NOCHE – FOX SPORTS)

DIEGO LATORRE (TRANSMISIONES UEFA CHAMPIONS LEAGUE Y TRANSMISIONES LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL Y DE AFA – ESPN)

LEONARDO “LEO” PARADIZO (AMERICA 24)

MARCELO BENEDETTO (EL JUEGO – DSPORTS)

SEBASTIÁN “POLLO” VIGNOLO (ESPN F90 Y TRANSMISIONES LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL Y DE AFA - ESPN)

32- COLUMNISTA POLÍTICO

ADRIÁN VENTURA (TEMPRANEROS, TN FIN DE SEMANA Y TN DE 10 A 13 – TN)

DANIEL BILOTTA (ODISEA ARGENTINA- LN+)

MARIEL FITZ PATRICK (A24)

--

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
A24 Premios Martín Fierro Ganadores
Notas relacionadas
Sandra Mihanovich cuestionó el Martín Fierro de Wanda Nara y Nora Colosimo terminó dándole la razón
El filoso dardo de Betular a Wanda Nara en MasterChef que reavivó las repercusiones de los Martín Fierro de la Música
Martín Fierro de Cable 2026: todos los nominados a los premios de APTRA

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar