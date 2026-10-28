El filoso dardo de Betular a Wanda Nara en MasterChef que reavivó las repercusiones de los Martín Fierro de la Música

Qué había dicho Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

El pasado 14 de octubre, Wanda participó de la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026, donde recibió un reconocimiento por su canción viral Bad Bitch. Durante su discurso, se mostró entusiasmada por la repercusión del tema y destacó que había logrado trascender las fronteras argentinas.

"¡Wow, buenas noches a todos! Hay tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países. Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche", expresó ante los presentes.

Sus palabras llamaron la atención, especialmente por la manera en que reivindicó su faceta musical y el alcance que, según destacó, consiguió la canción. La mención a sus “colegas músicos” quedó asociada a aquella aparición y volvió a cobrar protagonismo con la chicana de Betular en el reality de Telefe.

Con su habitual estilo descontracturado, el jurado encontró el momento justo para traer a colación el tema y sumar una cuota de humor al comienzo del programa.