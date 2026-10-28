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El filoso dardo de Betular a Wanda Nara en MasterChef que reavivó las repercusiones de los Martín Fierro de la Música

Damián Betular lanzó una picante chicana a Wanda Nara y recordó su comentado discurso tras recibir un reconocimiento en los Martín Fierro de la Música.

28 oct 2026, 23:09
damian betular y wanda nara
damian betular y wanda nara

Damián Betular no dejó pasar la oportunidad de chicanear a Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Telefe). Todo comenzó cuando la conductora habló de sus “colegas” al presentar el desafío de la noche y el pastelero aprovechó la ocasión para lanzarle un comentario picante que remitió directamente a su faceta como cantante.

"Y ahora así, vamos a dejar hablar a los que saben, mis colegas", comenzó diciendo Wanda, antes de darles la palabra a los integrantes del jurado.

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Germán Martitegui no tardó en sumarse al intercambio y quiso saber a quiénes se refería la conductora. "¿Qué colegas?", le preguntó. "Ustedes", respondió ella, pero Betular fue por más y lanzó una frase que no pasó inadvertida: "Cuántos colegas tenés: colegas músicos, colegas todos tenés".

El comentario del pastelero hizo referencia a las distintas facetas de Wanda, quien en los últimos años también incursionó en la música y logró instalar su tema Bad Bitch en las redes sociales. Sin embargo, la alusión a sus colegas musicales tuvo un antecedente reciente que todavía da que hablar.

Qué había dicho Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

El pasado 14 de octubre, Wanda participó de la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026, donde recibió un reconocimiento por su canción viral Bad Bitch. Durante su discurso, se mostró entusiasmada por la repercusión del tema y destacó que había logrado trascender las fronteras argentinas.

"¡Wow, buenas noches a todos! Hay tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países. Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche", expresó ante los presentes.

Sus palabras llamaron la atención, especialmente por la manera en que reivindicó su faceta musical y el alcance que, según destacó, consiguió la canción. La mención a sus “colegas músicos” quedó asociada a aquella aparición y volvió a cobrar protagonismo con la chicana de Betular en el reality de Telefe.

Con su habitual estilo descontracturado, el jurado encontró el momento justo para traer a colación el tema y sumar una cuota de humor al comienzo del programa.

     

 

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