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El insulto de Jony Viale a Tamara Pettinato que desató su reacción en los Martín Fierro: "Me dijo..."

Tamara Pettinato se llevó todas las miradas con una picante frase dirigida a Jony Viale tras ganar un Martín Fierro. Luego, en DDM, aclaró el motivo de su comentario y recordó los fuertes dichos que habría recibido de parte del conductor.

22 oct 2026, 17:45
El insulto de Jony Viale a Tamara Pettinato que desató su reacción en los Martín Fierro: Me dijo...

El insulto de Jony Viale a Tamara Pettinato que desató su reacción en los Martín Fierro: "Me dijo..."

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Una de las grandes perlitas de la noche de los Martín Fierro de Radio fue la inesperada dedicatoria de Tamara Pettinato a Jony Viale. La periodista ganó el premio en la categoría Programa Periodístico Matutino Diario en FM junto al equipo de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos) y aprovechó el momento para lanzar una frase que rápidamente se viralizó.

Menos mal que no me agarran borracha, sino diría lo que pienso de Jony Viale. Gracias”, expresó la hija de Roberto Pettinato al recibir el galardón, en una declaración que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

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Por su parte, Viale evitó responder sobre el tema durante una entrevista con PrimiciasYa. Tamara, en cambio, decidió explicar el trasfondo de sus palabras y aclarar si había sido una provocación hacia su colega.

En una charla con DDM (América TV), la periodista le bajó el tono a la polémica y sostuvo que su comentario había sido en clave de humor. Sin embargo, también recordó los agravios que, según contó, recibió de parte del conductor en reiteradas oportunidades.

Es con risa, pero es una persona que me dijo prostituta al aire tantas veces. Yo no soy igual de agresiva que él lo fue conmigo. Fue un chistecito ”, explicó Tamara. Cuando le contaron que el periodista había reaccionado entre risas, respondió: “Capaz no escuchó”.

El enfrentamiento entre ambos se desató en agosto de 2024, cuando se difundió un video de la periodista junto a Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada. En las imágenes, grabadas por el entonces mandatario, ambos bromeaban sobre su vínculo mientras ella tomaba cerveza y se decían frases afectuosas. Viale cuestionó duramente al expresidente y apuntó contra la situación, que generó un fuerte revuelo político y mediático.

Ahora, con su filosa dedicatoria en los Martín Fierro de Radio y sus declaraciones sobre los insultos que asegura haber recibido de parte de Viale, aquella polémica vuelve a quedar ligada a las diferencias entre ambos.

Cómo reaccionó Jony Viale al comentario de Tamara Pettinato

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Jony Viale fue consultado por el comentario de Tamara Pettinato y evitó entrar en la polémica.

"No, viste, ya te conozco... Me ibas a meter en quilombo. Un beso", contestó entre risas. Ante la repregunta, fue contundente: "Nada para decirle, cero. Te juro por mi vida que no me interesa", sostuvo, dejando en claro que prefería disfrutar de la noche junto a sus seres queridos.

     

 

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