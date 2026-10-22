El insulto de Jony Viale a Tamara Pettinato que desató su reacción en los Martín Fierro: "Me dijo..."

“Es con risa, pero es una persona que me dijo prostituta al aire tantas veces. Yo no soy igual de agresiva que él lo fue conmigo. Fue un chistecito ”, explicó Tamara. Cuando le contaron que el periodista había reaccionado entre risas, respondió: “Capaz no escuchó”.

El enfrentamiento entre ambos se desató en agosto de 2024, cuando se difundió un video de la periodista junto a Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada. En las imágenes, grabadas por el entonces mandatario, ambos bromeaban sobre su vínculo mientras ella tomaba cerveza y se decían frases afectuosas. Viale cuestionó duramente al expresidente y apuntó contra la situación, que generó un fuerte revuelo político y mediático.

Ahora, con su filosa dedicatoria en los Martín Fierro de Radio y sus declaraciones sobre los insultos que asegura haber recibido de parte de Viale, aquella polémica vuelve a quedar ligada a las diferencias entre ambos.

Cómo reaccionó Jony Viale al comentario de Tamara Pettinato

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Jony Viale fue consultado por el comentario de Tamara Pettinato y evitó entrar en la polémica.

"No, viste, ya te conozco... Me ibas a meter en quilombo. Un beso", contestó entre risas. Ante la repregunta, fue contundente: "Nada para decirle, cero. Te juro por mi vida que no me interesa", sostuvo, dejando en claro que prefería disfrutar de la noche junto a sus seres queridos.