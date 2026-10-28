Sandra Mihanovich cuestionó el Martín Fierro de Wanda Nara y Nora Colosimo terminó dándole la razón

En medio de la polémica, Nora Colosimo también se pronunció en LAM (América TV) y coincidió con la cantante en que la responsabilidad no debería recaer sobre Wanda. “Wanda no es culpable, ella misma lo dice y yo coincido. No sé en qué se basaron, por qué una canción del 2023”, señaló.

Sin embargo, la madre de la conductora dejó en claro su cansancio ante las constantes menciones a su hija y cerró con un reclamo directo: “Basta de Wanda”.

Cómo fue la reacción de María Becerra cuando Wanda Nara recibió un Martín Fierro por "Bad Bitch"

Wanda Nara se destacó en los Premios Martín Fierro de la Música 2026, donde fue distinguida en la categoría de canción viral por “Bad Bitch”. La ceremonia tuvo lugar este miércoles en Tango Porteño y contó con la presencia de distintas figuras del espectáculo. Al momento de recibir el galardón, la conductora se acercó al escenario y expresó su emoción por el reconocimiento.

En medio de su llegada para recibir la estatuilla, Edith Hermida hizo alusión a la presencia de María Becerra en el evento y a la reacción que habría tenido al ver aparecer a Wanda. "María Becerra baila también. Ahí te dice: 'Uy', María Becerra", comentó la conductora durante la transmisión.

Ya frente al micrófono, la empresaria celebró el premio y recordó la repercusión que alcanzó su tema, que logró viralizarse y conquistar al público más allá de Argentina. "¡Wow, buenas noches a todos! Hay tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países. Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche", expresó sin ningún tipo de modestia.

Wanda también puso en valor el respaldo que recibió de varias referentes de la música nacional, entre ellas artistas que cuentan con una enorme popularidad. En ese contexto, mencionó a Lali Espósito, Cazzu, La Joaqui, Tini y María Becerra, y destacó las muestras de apoyo que le hicieron llegar sus colegas.

"Mensajes como Lali, Cazzu, la Joaqui, tantas mujeres unidas, Tini, María Becerra, fans de Bad Bitch, la verdad que bueno, allá veo a mi equipo también, Maxi, gracias por animarme a hacer esto", concluyó Wanda.