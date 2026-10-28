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Sandra Mihanovich cuestionó el Martín Fierro de Wanda Nara y Nora Colosimo terminó dándole la razón

Sandra Mihanovich cuestionó el Martín Fierro de Wanda Nara y Nora Colosimo coincidió con una de sus críticas.

28 oct 2026, 00:25
sandra mihanovich, wanda nara y nora colosimo
sandra mihanovich, wanda nara y nora colosimo

La distinción que Wanda Nara recibió en los Premios Martín Fierro de la Música sigue generando repercusiones. Esta vez, quien se sumó a las críticas fue Sandra Mihanovich, que cuestionó la elección de APTRA y puso el foco en el reconocimiento a “Bad Bitch” como canción viral. Además, Nora Colosimo coincidió con uno de los planteos y volvió a expresar su hartazgo por las constantes repercusiones alrededor de su hija.

En una entrevista en un programa de streaming, la cantante dejó en claro su postura sobre el galardón que obtuvo la empresaria. “¿Premiar como canción viral del año 2023 a Wanda Nara? Y ella encima agradece diciendo 'a sus colegas'… El Martín Fierro es un premio muy codiciado, todos se lo quieren ganar, pero también muy desprestigiado del otro lado”, manifestó Mihanovich. Luego, fue todavía más contundente al referirse a la decisión de la asociación: “Es un poco mucho”.

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Más allá de sus cuestionamientos al premio, la artista también se refirió al recorrido de Wanda en el mundo del espectáculo y diferenció sus distintas facetas profesionales. “Que sea influencer, que conduzca programas, bien. Ahora… Si quiere cantar que cante, el error no es de ella”, sostuvo.

Para explicar su postura, Mihanovich recurrió a una comparación futbolística y defendió la idea de que cualquier persona puede animarse a cantar, aunque eso no implique necesariamente merecer una distinción de ese nivel. “Yo soy de las que piensa que todos podemos cantar, nadie se puede privar de hacerlo, pero es como darle el premio al mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán, aunque juegue regio”, comparó.

En medio de la polémica, Nora Colosimo también se pronunció en LAM (América TV) y coincidió con la cantante en que la responsabilidad no debería recaer sobre Wanda. “Wanda no es culpable, ella misma lo dice y yo coincido. No sé en qué se basaron, por qué una canción del 2023”, señaló.

Sin embargo, la madre de la conductora dejó en claro su cansancio ante las constantes menciones a su hija y cerró con un reclamo directo: “Basta de Wanda”.

Cómo fue la reacción de María Becerra cuando Wanda Nara recibió un Martín Fierro por "Bad Bitch"

Wanda Nara se destacó en los Premios Martín Fierro de la Música 2026, donde fue distinguida en la categoría de canción viral por “Bad Bitch”. La ceremonia tuvo lugar este miércoles en Tango Porteño y contó con la presencia de distintas figuras del espectáculo. Al momento de recibir el galardón, la conductora se acercó al escenario y expresó su emoción por el reconocimiento.

En medio de su llegada para recibir la estatuilla, Edith Hermida hizo alusión a la presencia de María Becerra en el evento y a la reacción que habría tenido al ver aparecer a Wanda. "María Becerra baila también. Ahí te dice: 'Uy', María Becerra", comentó la conductora durante la transmisión.

Ya frente al micrófono, la empresaria celebró el premio y recordó la repercusión que alcanzó su tema, que logró viralizarse y conquistar al público más allá de Argentina. "¡Wow, buenas noches a todos! Hay tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países. Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche", expresó sin ningún tipo de modestia.

Wanda también puso en valor el respaldo que recibió de varias referentes de la música nacional, entre ellas artistas que cuentan con una enorme popularidad. En ese contexto, mencionó a Lali Espósito, Cazzu, La Joaqui, Tini y María Becerra, y destacó las muestras de apoyo que le hicieron llegar sus colegas.

"Mensajes como Lali, Cazzu, la Joaqui, tantas mujeres unidas, Tini, María Becerra, fans de Bad Bitch, la verdad que bueno, allá veo a mi equipo también, Maxi, gracias por animarme a hacer esto", concluyó Wanda.

     

 

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