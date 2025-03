"Me desperté y mi casa ya no estaba": el impactante testimonio de un vecino arrastrado por el agua en Bahía Blanca

La vivienda de Matías directamente fue arrastrada por la corriente. La mayoría de las paredes cayeron y quedó una postal de su interior y de los últimos intentos de esa familia de evitar que los colchones se dañen con la lluvia.

"Me desperté a las 7, como todas las mañanas, y vi mi casa llena de agua. Pensé que era una gotera, vi una grieta, me levanté, y de repente se rompió toda la pared. Cuando quise volver a buscar mi billetera, se me cae el contrapiso. Me fui al agua y no hacia pie", comenzó.

"Me quise agarrar de un árbol, pero me arrastró 30 metros. Cuando salí del agua, no podía hablar", detalló, y agregó: "Si hubiese estado mi mujer y mis hijos, otra sería la historia. No hubiese tenido cómo sacarlos".