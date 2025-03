El conmovedor testimonio de José Bianco sobre cómo sus padres se salvaron del trágico temporal en Bahía Blanca

“Todavía no pude hablar con mis papás. Me enteré que pudieron comunicarse telefónicamente con uno de mis hermanos”, contó el meteorólogo ante la imposibilidad de tener comunicación con ellos tras las intensas lluvias.

Y remarcó cómo sus seres queridos debieron ser rescatados del agua: "Me empiezan a llegar comentarios de hermanos y amigos que tuvieron que ser rescatados en kayak”.

Sobre el fenómeno climatológico, José Bianco aseguró en el programa Perros de la Calle, Urbana Play: "Ninguna ciudad de la Argentina está preparada para soportar lo que tiene que soportar, o sea, es vulnerable. Bahía Blanca no era la excepción. No nos manejamos con la prevención y protocolos. Entonces vamos sobre el después".

“Lo que llovió es algo realmente atípico. Era de eso que pensás que te van a pasar cada 50 años en algún lugar. Entonces, es como una especie de sorteo y al que le toca se jode y se muere”, detalló el meteorólogo sobre la tragedia ocurrida.

bahia blanca inundaciones.jpg

José Bianco relató el terrible accidente en el mar por el que fue internado: "Me salvaron"

José Bianco contó el dramático accidente que vivió en las playas de Pinamar al meterse al mar con un amigo e intentar barrenar las olas sin la tabla y tuvo que ser rescatado por los guardavidas.

El conocido meteorólogo regresó al noticiero de En Síntesis, El Trece, y contó su experiencia por la que debió ser hospitalizado y no fue operado de milagro de las lesiones que sufrió en el rostro.

"Le quise enseñar a Javi, mi compañero de radio, cómo barrenar olas sin la tabla en Pinamar, yo creía saberlo y salió mal", comentó José Bianco ante la mirada de sus compañeros.

Luego contó cómo fue el accidente: “Caí mal y di el rostro contra el fondo del mar. Quedé sin movimiento en la pierna y en los brazos durante un rato. No me ahogué de casualidad y gracias al trabajo de los guardavidas de Pinamar que me salvaron“.

"Me entablillaron, hospital y de ahí ambulancia y Buenos Aires", continuó el especialista en climatología, quien dijo estar acostumbrado y conocer las olas de Monte Hermoso y no las de Pinamar. "Me dieron el alta hace un ratito y acá estamos", precisó ya más aliviado.

Y reconoció su imprudencia al ingresar al mar y que esto le sirvió de experiencia: "Había una bandera roja. Recomiendo respetar a las olas, safé de la operación de milagro".

"El mar no es una pavada como para entrar con las manos al costado del cuerpo para hacerse el canchero como si tuviesen 20 años. Hasta acá la montaña rusa, de ahora en más las miraré desde abajo”, concluyó autocrítico José Bianco.